7 претензий учителей к современному поколению детей, на которые следует обратить внимание родителям

В современном мире существует множество проблем, с которыми сталкиваются ученики и учителя каждый день, когда идут в школу. Это и поведение, и множество различных факторов, в том числе новейшие технологии, отвлекающие внимание.

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Но есть определенные проблемы, с которыми ученики поколения Alpha и Z сталкиваются чаще всего, и не потому, что они виноваты, а потому что школы и руководство не знают, как помочь их решить. Учителя называют эти претензии и подчеркивают, что на это стоит обратить внимание родителям, пишет Your Tango.

Они не понимают прочитанного

Тревожные исследования свидетельствуют о том, что почти две трети детей в заключение начальной школы не умеют хорошо читать. А самое главное – они не учатся понимать прочитанное. В старшей школе это становится действительно проблемой.

Технологии сильно повлияли на концентрацию внимания детей

Наличие мобильного телефона практически у каждого ученика отвлекает: многим современным школьникам действительно трудно быть внимательными и сосредотачиваться на уроке. Это несет за собой возросшую активность во время занятий, часто называемую плохим поведением.

Согласно исследованиям, современным ученикам не достаточно не только концентрации, но во многих случаях и мотивации. Это две самые популярные жалобы, которые учителя озвучивают в это поколение детей.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Learning, Culture, and Social Interaction, многим ученикам трудно назвать то, что они с радостью узнают лучше, связанное со школой. Они утверждают, что просто делают то, что им говорят учителя на скучных уроках.

Они не прилагают усилия для достижения успеха

По словам многих учителей, несмотря на их попытки заинтересовать учеников, дети не прилагают никаких усилий, чтобы настроиться на успех. Из-за проблем, с которыми они сталкиваются за пределами школы, многие ученики борются с эмоциональным волнением, что мешает им чувствовать мотивацию относительно академических достижений.

Согласно исследованию, проведенному компанией Kahoot, растущая обеспокоенность и борьба с психическим здоровьем оказывает гораздо большее влияние на современных детей, чем в предыдущие поколения, что также способствует отсутствию сосредоточенности и усилий в классе.

Они борются с навыками решения проблем

Как показало исследование, опубликованное в Journal of Mathematique Behavior, многие учителя считают нехватку навыков решения проблем одной из самых больших проблем их учеников. Учителя отмечают, что многие дети полагаются на то, что их проблемы будут решены взрослыми, а не пытаются самостоятельно найти путь. Это в будущем может привести к неудачам как в личной, так и в профессиональной жизни.

Регулярные прогулы влияют на их учебные успехи

Согласно данным, собранным экономистом по вопросам образования Томасом Ди, почти четверть учеников постоянно прогуливали школу в течение 2022-2023 учебного года, пропуская почти 10% занятий. Это не только приводит к тому, что дети отстают в обучении, но и тормозит их социальное и межличностное развитие в общении со сверстниками.

Ученики ожидают мгновенного результата

Поскольку большинство детей перестало прилагать усилия для обучения, потому что найти информацию стало намного проще, они не бросают вызов своему личному росту и совершенствованию, а лишь ожидают мгновенного результата. Они не только ожидают, что другие проделают тяжелую работу за них, активно избегая вызовов и дискомфорта, но и становятся более эмоционально неконтролируемыми из-за каких-либо признаков беспокойства или трудностей.

Они не имеют навыков эмоциональной регуляции

Большинство взрослых привыкли к тому, что хорошее поведение в классе на уроках – это призыв учеников быть спокойными, тихими и сдержанными. Однако, по словам экспертов из Института Spark & ​​Stitch, современным детям важно предоставить ученикам возможность для выражения своих мыслей и эмоций, даже если это непродуктивно для учебной программы.

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