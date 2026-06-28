7 признаков того, что ребенок занимается травлей других, и что с этим делать родителям

Ни один ребенок не ведет себя идеально все время. Каждый из них время от времени придирается к другим, дразнит кого-то и даже бывает откровенно злым и грубым. Однако иногда дети заходят слишком далеко, и их поведение становится очень похожим на издевательства.

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Вопрос противодействия буллингу в детских сообществах в последнее время стал одним из ключевых в педагогике и детской психологии. Но что делать, когда обидчиком оказывается именно ваш ребенок? Ответ на этот вопрос попыталась дать коуч и эксперт по противодействию буллингу Шерри Гордон. Она опросила коллег и изучила исследования по этой теме, а результаты своей работы изложила в статье для издания Parents.com.

По словам Малки Шоу, лицензированной травматерапевтки и основательницы Kesher Shalom Projects, высказывание "оскорбленный человек оскорбляет других" абсолютно верно. "Буллинг обычно является следствием неудовлетворенных эмоциональных потребностей, а не врожденной жестокости. Среди распространенных причин – неуверенность в себе, низкая самооценка, давление со стороны сверстников или чувство беспомощности... Проблемы с эмоциональной регуляцией, импульсивностью или неумением преодолевать разочарования также могут перерастать в агрессию", – объясняет она.

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И хотя никому не хочется думать, что они воспитывают агрессора, даже у самых лучших родителей ребенок может начать издеваться над другими. К счастью, существуют скрытые признаки, на которые стоит обратить внимание, и знание этих тревожных сигналов поможет разобраться с проблемой до того, как она станет действительно серьезной. Вот семь признаков того, что ваш ребенок может буллить других, и советы, как ему помочь.

Контроль и доминирование над другими

Вы можете многое узнать о своих детях, просто наблюдая за их общением с друзьями и сверстниками, убеждена Тори Бремс, сертифицированный школьный психолог и основательница проекта The Psych Lady. "Дети, которые часто пытаются диктовать другим правила игры или взаимодействия, могут таким образом отрабатывать модель поведения, ведущую к буллингу", – говорит она.

Доктор Бремс отмечает, что это может проявляться в неумении идти на компромисс, использовании угроз или требований, чтобы все происходило только по их сценарию. Корни такого поведения кроются в потребности в контроле, низкой толерантности к фрустрации или подражании взрослым или сверстникам, которые используют агрессию для достижения целей. "Это также может выглядеть как единоличное решение о том, кого пригласить, кто где должен сидеть, или использование дружбы в качестве рычага влияния: „Если ты не сделаешь так, как я хочу, ты не придешь ко мне в гости"", – добавляет Шоу.

Жестокие насмешки и оскорбительные шутки

Частые издевательства и унизительные шутки также могут быть признаком буллинга, считает доктор Бремс. "Ребенок, который злобно дразнит других, маскируя это под юмор, демонстрирует склонность к издевательствам. Фраза "я просто шучу" после обидного замечания сигнализирует об отсутствии эмпатии", – отмечает ученый.

Такие модели поведения возникают, когда дети замечают, что насмешки над другими приносят им внимание, социальный статус или ощущение власти и принадлежности к компании. "Нужно четко объяснять детям последствия таких насмешек и показывать альтернативные способы завоевать авторитет – например, побеждать в честной игре, защищать более слабых или проявлять доброту. Это необходимо, чтобы они поняли вредные последствия того, что им кажется безобидными шутками", – советует Бремс.

Проявления высокомерия и вседозволенности

Если ваш ребенок искренне верит, что он лучше других, у него могло сформироваться искаженное представление о собственном статусе и ценности, объясняет доктор Бремс. Это может проявляться в высказываниях об одноклассниках вроде: "они какие-то странные" или "ее все равно никто не любит".

Такое чувство исключительности и превосходства может возникать из-за внутренней неуверенности или среды, которая подкрепляет иерархию и изоляцию от других. Это также указывает на дисбаланс сил, что является классическим элементом буллинга. По словам экспертов, этот дисбаланс может меняться в зависимости от ситуации. Однако чаще всего дети используют свой социальный статус, чью-то чувствительную информацию или банальную физическую силу, чтобы контролировать и унижать других.

Скрытность и секреты

Если у вашего ребенка появилась скрытая социальная жизнь или он ведет себя крайне скрытно в отношении того, чем занимается в интернете, вам следует насторожиться. "Дети, которые издеваются над другими, часто создают закрытые компании, основанные на бойкоте и секретах", – объясняет Аша Паттон-Смит, детский и подростковый психиатр из Kaiser Permanente в Вирджинии. Она советует: если ребенок скрывает сообщения или отказывается говорить о друзьях, попробуйте копнуть глубже.

Ребенок-задира может скрывать свои действия в онлайн-играх, соцсетях или телефоне, говорит доктор Бремс. Обращайте внимание на такие признаки, как наличие нескольких аккаунтов (например, секретных профилей "для своих"), участие в скрытых групповых чатах, удаление переписки или высмеивание чужих постов. Она отмечает, что онлайн-буллинг дает ощущение анонимности и отстраненности, что только разжигает агрессию.

Будьте особенно бдительны, если дети скрывают экраны, очищают историю сообщений или начинают защищаться, когда вы задаете обычные вопросы, добавляет Шоу. Это прямой сигнал, что что-то не так: ребенок может как сам оскорблять кого-то, так и быть жертвой издевательств.

Обвинение других

Все мы иногда ищем оправдания, говорит Шоу. Но если ваш ребенок почти никогда не признает свою вину и всегда перекладывает ее на кого-то другого, на это стоит обратить внимание. Фразы вроде "он сам напросился", "она просто устраивает драму", "они меня заставили" или "они меня вывели из себя" – это повод присмотреться к ситуации повнимательнее.

"Когда ребенок редко берет на себя ответственность, это свидетельствует о трудностях с осознанием своего влияния на других и склонности перекладывать вину. Дети-задиры часто оправдывают свои поступки или преуменьшают их, говоря "это не моя вина" или "они первые начали". Если реакция на такое поведение дома и в школе непоследовательна, это может непреднамеренно закрепить такой формат поведения", – объясняет доктор Бремс.

Недостаток эмпатии

Эмпатия у каждого ребенка развивается в своем темпе, отмечает Шоу, но если ваш сын или дочь смеется, когда кто-то ушибся, высмеивает чужие чувства или проявляет равнодушие, когда кого-то изгоняют из компании, это серьезный повод для размышлений. "Само по себе отсутствие эмпатии не делает ребенка буллером, но это то, за чем нужно следить. Также обращайте внимание на жестокость по отношению к животным, ведь это часто становится мостиком к гораздо более серьезным проблемам", — говорит она.

Кроме того, присмотритесь к кругу друзей вашего ребенка. Не кажутся ли другие дети злыми? Паттон-Смит отмечает, что токсичные подростковые группы часто поощряют жестокий юмор, социальную изоляцию, шутки за счет унижения других, обзывания или полное игнорирование определенных детей в совместных делах.

"Группа сверстников оказывает наибольшее влияние именно в подростковом возрасте. Если друзья вашего ребенка высмеивают других, придумывают локальные шутки для создания изоляции или обожают драмы, ваш ребенок может просто подыгрывать им – или же перенимать эти привычки, чтобы просто удержаться в компании", – предупредила Шоу.

Жалобы и сообщения из школы

Если учителя говорят, что ваш ребенок грубо обращается с одноклассниками, дразнит их или постоянно вступает в конфликты, не отмахивайтесь от этого, советует Шоу. "Даже если дома ребенок ведет себя совсем иначе, школьная среда может выявлять те его стороны, которые мы дома просто не видим", – объясняет она.

Также не игнорируйте частые замечания, вызовы к директору или другие дисциплинарные меры, подчеркивает Паттон-Смит. Эти события могут свидетельствовать о том, что поведение уже переросло в буллинг, особенно если ребенок преуменьшает значение случившегося. Стоит обращать внимание и на чрезмерную конкурентность, например, потребность победить любой ценой или стремление доминировать над другими в играх или в кругу друзей. "Такое поведение может явно указывать на жажду власти", – добавляет эксперт.

Что могут сделать родители

Главное – быть готовыми к общению, направлению и поддержке своих детей по мере их взросления, отмечает Памела Роггеман, доктор педагогических наук и декан Педагогического колледжа Университета Феникса. С возрастом буллинг становится более изощренным, и заметить его становится значительно сложнее.

Родители могут сделать действительно многое, чтобы убедить ребенка не заниматься буллингом. Вот несколько шагов, которые помогут скорректировать поведение ребенка и остановить склонность к агрессии.

Регулярно разговаривайте, но не осуждайте. Обсуждайте то, что дети видят и слышат вокруг, предлагает Шоу. "Когда дети знают, что вы замечаете их жизнь и готовы слушать, они с большей вероятностью придут к вам, когда что-то пойдет не так", — убеждает она.

Начинайте с открытых вопросов и проявляйте эмпатию. Начинайте именно разговор, а не разбор полетов, советует Шоу. Спросите: "Чувствовал ли ты когда-нибудь давление со стороны друзей, чтобы вести себя определенным образом?" или "Сожалел ли ты когда-нибудь о том, что написал в интернете?". Любопытство работает гораздо лучше, чем попытки пристыдить.

Начинайте именно разговор, а не разбор полетов, советует Шоу. Спросите: "Чувствовал ли ты когда-нибудь давление со стороны друзей, чтобы вести себя определенным образом?" или "Сожалел ли ты когда-нибудь о том, что написал в интернете?". Любопытство работает гораздо лучше, чем попытки пристыдить. Помогите ребенку осознать последствия своих поступков. Начните с вопроса о том, что, по его мнению, чувствовал другой человек и как можно было бы поступить иначе в следующий раз.

Начните с вопроса о том, что, по его мнению, чувствовал другой человек и как можно было бы поступить иначе в следующий раз. Установите четкие ожидания относительно отношения к людям. Дайте ребенку понять, что в вашей семье доброта и ответственность за свои поступки не подлежат обсуждению. Хвалите, когда она поступает правильно, и не забывайте о последствиях (санкциях), когда она нарушает правила.

Четко обозначьте свои ценности. Они могут быть продиктованы религиозными мотивами или личными убеждениями – в любом случае, вы должны быть примером для ребенка и говорить ему о том, что действительно важно для вашей семьи.

Они могут быть продиктованы религиозными мотивами или личными убеждениями – в любом случае, вы должны быть примером для ребенка и говорить ему о том, что действительно важно для вашей семьи. Следите за деятельностью в интернете и использованием телефона. Контролируйте цифровую жизнь ребенка так же пристально, как и школьную, подчеркивает Шоу. Кибербуллинг гораздо сложнее заметить, и детям проще его оправдать. Более того, Маризен Рамирес, профессор кафедры охраны окружающей среды и гигиены труда в Калифорнийском университете в Ирвайне, отмечает, что доля учащихся в возрасте от 13 до 17 лет, которые хотя бы раз в жизни сталкивались с кибербуллингом, с 2007 по 2023 год выросла почти втрое (с 18,8% до 54,6%).

Контролируйте цифровую жизнь ребенка так же пристально, как и школьную, подчеркивает Шоу. Кибербуллинг гораздо сложнее заметить, и детям проще его оправдать. Более того, Маризен Рамирес, профессор кафедры охраны окружающей среды и гигиены труда в Калифорнийском университете в Ирвайне, отмечает, что доля учащихся в возрасте от 13 до 17 лет, которые хотя бы раз в жизни сталкивались с кибербуллингом, с 2007 по 2023 год выросла почти втрое (с 18,8% до 54,6%). Обратитесь за профессиональной помощью, если это необходимо. Буллинг часто является лишь симптомом более глубоких проблем, таких как неуверенность, тревожность, психологическая травма или трудности с контролем эмоций. Терапевт или школьный психолог помогут выявить истинную первопричину и устранить проблему.

Иногда также помогает прислушаться к тому, что именно и как говорит ваш ребенок. Ранее OBOZ.UA публиковал 11 фраз, которые укажут, что ребенок чувствует себя несчастным.

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