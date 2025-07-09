7 запретов, которые разрушают психику детей

Украинский психолог Людмила Потапенко назвала 7 запретов от родителей, которые разрушают психику детей. По ее мнению, они влияют на то, что, в будущем ребенок становится замкнутым, эмоционально отчужденным и не доверяет другим.

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А в детстве, когда дети регулярно слышат эти "не", они чувствуют себя отвергнутыми, без защиты родителей в сложные моменты. Об этом эксперт сказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

Запрет на проявление эмоций

Фразы вроде "Не плачь!", "Не злись!", "Прекрати кричать/прыгать/смеяться, ты всем мешаешь!" учат ребенка подавлять свои эмоции, и как результат – он не понимать их в будущем и не сможет ими управлять.

Запрет на собственное мнение

Фразы, которые запрещают ребенку высказывать собственное мнение. "Не спорь, ты еще маленькая", "взрослые лучше знают!". Ребенок усваивает, что его мнение не имеет значения, он боится его высказать, даже если его обижают.

Запрет на ошибки

Когда родители спешат и им проще все сделать самостоятельно, чем научить этому ребенка, который сначала сделает тысячу ошибок. При этом ребенок слышит "не лезь", "не трогай", "я все сделаю сама". Такие фразы не развивают самостоятельность ребенка, они вырастают, но в свои силы и возможности не верят.

Запрет быть собой

Когда ребенку говорят где и как он должен себя вести, что говорить, а что нет. Без права на ошибку.

"Не наделай глупостей", "не будь таким мечтателем!", "ребята так не ведут себя!", "хорошие девочки так не делают!". Такие фразы учат не нужному поведению, а запрету проявлять себя, ошибаться, учиться на собственных ошибках. В результате ребенок не знает, на что он способен, и живет по инструкции, которую ему навязали взрослые.

Запрет спрашивать о важном или высказывать свое мнение

Фразы вроде "не говори глупостей", "помолчи, тебя не спрашивали" учат ребенка тому, что собственное мнение никого не интересует. Он должен подчиняться мнениям других и поступать так, как от него ожидают.

Запрет мечтать

Большинство детей много фантазируют и любят рассказывать свои придуманные истории родителям. Но когда родители не воспринимают детские фантазии, останавливают их словами "не выдумывай", "что ты такое говоришь", это подавляет детское творческое мышление.

Запрет отвлекать взрослых своими потребностями

Родители часто бывают заняты, они решают много проблем и задач в течение каждого дня, но ребенок требует внимания и часто может подходить с неважными (по мнению взрослого) просьбами и потребностями. Тогда дети слышат "подожди", "потерпи", "что ты опять хочешь?". Такие ответы формируют у ребенка ощущение ненужности. Он чувствует себя не важным.

Если эти запреты звучат регулярно, то разрушают психику детей и создают много проблем в его будущем.

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