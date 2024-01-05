70 родителей очень успешных людей назвали 4 фразы, которые они никогда не использовали, воспитывая детей

Общение играет немаловажную роль в будущем предпринимательском пылу ребенка. Такого мнения придерживается Марго Маколь Бисноу, эксперт по воспитанию детей и мама. Специалист провела исследование, опросив 70 родителей, воспитавших очень успешных людей.

Эксперт поделилась четырьмя фразами, которые не использовали взрослые и помогли их детям достичь мечты. Результаты исследования Бисноу рассказала CNBC.

Я тебе не доверяю, поэтому я просмотрел твою домашнюю работу и исправил ошибки за тебя

По словам Бисноу все родители отмечали важность ответственности и подотчетности. Они хотели, чтобы их дети взяли на себя ответственность, решали проблемы, учились на ошибках и были увереннее, когда они становятся старше. Но дело не только в домашнем задании.

Джон Эрроу, основавший успешную технологическую компанию, принесшую ему более 200 миллионов долларов дохода, рассказал, как его родители предоставили ему возможность самому исправить свои ошибки.

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История случилась с ним в пятом классе, когда он с одноклассниками делал школьную газету и выпустил один из номеров, не проверив факты. Директор заведения очень разозлился на учеников, поэтому у них были проблемы со взрослыми. Однако родители Джона отреагировали по-другому.

"Знание, что мои родители поддержат меня, даже когда руководство школы было против меня, заставило меня работать вдвое больше. Чтобы показать им, что они правы, веря в меня", – сказал успешный бизнесмен.

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Один из родителей посоветовал Бисноу никогда не давать наличные даром. Все взрослые, независимо от их социально-экономического статуса, учили своих детей ценить деньги. Даже более состоятельные школьники вынуждены были работать, чтобы получать средства.

В частности, эксперт по воспитанию детей поделилась историей Найли Роджерс, которая основала некоммерческую организацию. Этому способствовало решение ее мамы дать лишь половину суммы на поездку с одноклассниками за границу. Имея сильное желание отправиться в путешествие, девушка вынуждена была работать на разных работах, чтобы заработать остальную сумму. По ее словам, именно с такого труда и начался его предпринимательский путь.

Никаких внешкольных мероприятий, пока не улучшатся оценки за обучение

Джон Чу, режиссер многих блокбастеров, рассказал специалисту, что испытывал страсть к созданию фильмов еще со второго класса. И его успеху в карьере помогла именно его мама, несмотря на то, что родители надеялись, что он продолжит их ресторанный бизнес.

Женщину, однажды увидевшую, что ее сын, вместо того, чтобы делать уроки, работает над созданием видео, огорчила такая ситуация. Однако, когда в следующий раз она забирала Джона из школы, она дала ему учебники по кино.

"Если ты хочешь сделать это, читай книги и будь лучшим в избранном деле", – такими словами поддержала режиссера его мама.

Я дам тебе деньги, если ты получишь хорошие оценки

Достичь высот в своем деле очень успешным людям помогло понимание, что они делают именно то, что любят. По словам Бисноу, взрослые поддерживали своих сыновей и дочерей в том, чтобы они занимались именно тем, что им нравится. Так что у школьников развивалось желание создавать лучшие продукты и услуги.

Специалист отмечает, что важно, чтобы дети верили, что, скорее всего, деньги придут. И даже если это не так, это лучше, чем работать над тем, что они ненавидят.

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