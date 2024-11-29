70% школьников Николаева отказались от питания по меню Клопотенко, потому что там 'нет соли, сахара и масла': за проблему взялись власти

70% школьников Николаева отказываются от питания по меню Клопотенко, ведь там нет соли, сахара и растительного масла. Дети выбрасывают пищу, из-за чего происходит расточительность бюджетных средств.

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Об этом заявил местный депутат Дмитрий Сичко, передает Николаевская правда. Он отметил, что в школах готовится питание по меню, однако ученики его не воспринимают.

"Дети просто выбрасывают, не едят. Я видел большие урны с этой едой, это государственные средства, конечно, но мы это делаем по меню, которое дети не воспринимают, а мы всю еду выбрасываем и выбрасываем деньги", – сказал Сичко.

Руководитель управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко также сообщила, что не все школьники питаются с удовольствием. По ее словам, дети не привыкли есть дома много овощей, а некоторые фрукты не все употребляют.

"Дети не привыкли дома есть много овощей, даже те же фрукты, они не все едят. Дома они едят несколько иное меню. Глобальной статистики у нас нет, но есть утвержденные нормы потребления, если указано количество соли, которое ребенок должен потреблять, то эта количество делится на все виды блюд, которые должны приготовить во время этого меню", – отмечает Лычко.

Она отметила, что нормы питания утверждены постановлением, где указано, сколько и чего ребенок должен потреблять в неделю. Так что столовая не может выходить за определенные нормы, даже если школьники привыкли к другому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети указали на нюансы с бесплатным питанием для школьников и объяснили, почему родители против.

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