8-летнюю девочку не пустили в школу в Англии из-за обуви, которая 'не соответствует стандартам'. Фото

В Англии в конце апреля произошел инцидент, который вызвал волну обсуждений в соцсетях и среди родителей. Восьмилетнюю школьницу не пустили на уроки из-за обуви, которую администрация признала "не соответствующей стандартам".

Видео дня

Как пишет Manchester Evening News, ситуация случилась в начальной школе St Paul's CE Primary School в городе Солфорд. После пасхальных каникул учебное заведение ввело новые правила относительно формы: ученики должны носить исключительно черную обувь, а кроссовки оказались под запретом.

В первый день после каникул 8-летняя Амайя Дэвис пришла в школу в черных полусапожках, однако ее не допустили к занятиям и отправили домой. Ее мать, Джемма Шарплз, резко раскритиковала решение администрации. В частности за то, в какой форме проводилась проверка. "Это выглядело как армейское построение для осмотра, дети были заметно расстроены, некоторые плакали, а родители выражали тревогу из-за приемлемости и потребностей своих детей", – рассказала женщина в комментарии изданию Mirror.

По словам Шарплз, еще до каникул она предупреждала школу об особенностях ребенка – у девочки наблюдаются эмоциональные и ментальные трудности, сенсорные особенности, а также есть подозрение на расстройство аутистического спектра. "Я четко объяснила, что Амайя имеет сенсорные трудности, из-за которых ношение обуви вызывает сильный дискомфорт. Это не прихоть, а реальная проблема, которая влияет на ее повседневную жизнь", – подчеркнула она.

Впрочем, как утверждает мать, школа не учла этих обстоятельств. "Ответ был пренебрежительным и не предусматривал никакого реального рассмотрения ситуации", – пожаловалась она.

Женщина также отметила, что выполнила рекомендацию сообщить о сложностях, но ответа так и не получила. Несмотря на это, ребенка не пустили в школу даже после того, как она пришла в максимально подходящем варианте обуви.

В своей жалобе мать подчеркнула, что этот случай имел серьезные последствия для ребенка. "Амайя пришла в школу в полной форме, в черных ботинках. Несмотря на то, что обувь уже вызвала дискомфорт, она сделала все возможное. Однако ей отказали в посещении школы", – написала она.

По словам женщины, после инцидента девочка испытала сильный стресс. "Она осталась очень расстроенной, тревожной и напуганной. Она сказала, что не хочет возвращаться в школу", – рассказала мать.

Кроме этого, женщина раскритиковала подход учебного заведения к новым правилам. "Я шокирована отсутствием сочувствия, профессионального суждения и нежеланием сделать разумные исключения для ребенка с особыми потребностями", – отметила она.

В школе, в свою очередь, объяснили, что изменения в форму были заранее доведены до сведения родителей через рассылки. Администрация отмечает, что единая форма помогает поддерживать дисциплину и создает ощущение общности среди учеников. Также отмечалось, что детям, которые придут в неподходящей одежде, должны предоставлять запасные вещи.

Впрочем, по словам матери, альтернативной обуви ей не предложили, а даже в случае предложения ребенок не смог бы ее носить из-за своих особенностей. Женщина также добавила, что в тот день в школу не пустили и других учеников, в частности шестиклассников, которые как раз готовятся к экзаменам. Ситуация вызвала дискуссию о балансе между соблюдением правил и учетом индивидуальных потребностей детей.

Как рассказывал OBOZ.UA, похожий скандал произошел в киевской гимназии №109 – в сентябре прошлого года директор отказывалась пускать на уроки учеников в шортах. Из-за резонанса вокруг этого события и критики в свою сторону педагог вынуждена была уволиться с работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!