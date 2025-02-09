Дети всегда наблюдают, как их родители ведут себя в разных жизненных ситуациях. Они могут легко перенимать черты, привычки и поведение, просто наблюдая за своими родителями.

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Если мама или папа случайно позволяли "плохому слову" выскользнуть в присутствии малыша, очень быстро это семя укоренится в сознании ребенка и будет размножаться в геометрической прогрессии. Издание Your Tango назвало 8 моделей поведения, которые дети перенимают от своих родителей на всю жизнь.

Манеры

По словам детского психолога доктора Хаима Гино, лучший способ научить детей хорошим манерам – это самим моделировать хорошие манеры: обычную вежливость, уважение, пунктуальность, благодарность и т. д.

Беспокойство

Консультант ЛуЛу Палмер объясняет, что родители, которые беспокоятся о худшем, что может произойти, даже если в данный момент все идет хорошо, скорее всего, передадут то же беспокойство своим детям.

Вина

Когда дети слышат критику или осуждение от своих родителей, когда они сделали что-то неправильно, и чувствуют вину или стыд, это становится их пожизненным способом общения с собой. Это звучит как "ты должен..." и способствует эпидемии конкуренции "я недостаточно хорош", объясняет бизнес-тренер Кэролин Идальго.

Пока мы не преодолеем эти внутренние страхи и не будем руководствоваться нашим истинным внутренним голосом, мы не проживем свою лучшую жизнь, а будем жить ожиданиями других людей, замаскированными под наши собственные.

Как любить

Лицензированный клинический социальный работник Ричард Дробник объясняет, как дети усваивают уроки о любви и отношениях, наблюдая за каждым взаимодействием между родителями. Своими словами, действиями и даже своим присутствием родители демонстрируют, как выглядит любовь и как она выражается. Проявляют ли они доброту и теплоту, справляются ли с разногласиями с уважением или прибегают к обвинениям и критике – такое поведение формирует у ребенка понимание любви и ее роли в отношениях.

Осуждение других людей

Осуждение и критика других людей (и себя) усваиваются у родителей, утверждает тренер по любви и отношениям Кэссиди Кейн. То, как родители говорят о других, влияет на то, как мы разговариваем с собой в мыслях позже, и как взаимодействуем с людьми на протяжении всей жизни.

Если мы вырастаем, слыша, как наши родители делают грубые замечания о других, основываясь на внешности, критикуют людей, не зная о них многого, и другие проявления грубости, это может глубоко повредить нашей самооценке, любви к себе и тому, как мы взаимодействуем с другими.

Как быть любимым

Дети, которые видят конфликты в семье, домашнее насилие, неконтролируемые эмоции, дисфункциональный стиль привязанности или негативное отношение к жизни, впитают это как жизненные уроки и повторят те же циклы во взрослой жизни. Это приводит к появлению новых поколений проблемных, подавленных и в остальном дисфункциональных людей.

Устойчивость

Устойчивость – это важный жизненный навык, объясняет Эллен Люборски, доктор философии. Это означает способность адаптироваться, восстанавливаться после трудных событий и сохранять самооценку. Когда родители внушают детям чувство доверия, они закладывают основу этой способности. Когда они поощряют ребенка находить собственные решения, они помогают ему доверять себе, чтобы разобраться во всем.

Уязвимость

Одним из важнейших жизненных навыков, которым обладают или не обладают люди, является способность выражать свои чувства словами, а затем конструктивно делиться своими мыслями и чувствами с самыми близкими людьми, объясняет автор Элин Золдброд, доктор философии.

Этому поведению можно научиться во взрослом возрасте, но проще всего научиться этому в детстве у своей семьи. Критически важным процессом взросления является то, учитесь ли вы доверять тому, что ваши чувства ценятся и будут серьезно восприняты вашими опекунами.

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