8 причин, почему ребенок растет успешнее сверстников

Одно из самых больших желаний большинства родителей – чтобы ребенок вырос успешным. Но для этого не всегда достаточно таланта или вложенного времени и денег на протяжении детства.

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Согласно исследованиям ученых, в значительной степени на будущую успешность детей влияют привычки, сложившиеся в детстве, стиль воспитания и личностные черты. Сайт The Times of India предлагает список с восемью основными причинами, благодаря которым дети вырастают успешнее своих сверстников.

Они развивают взрослое мышление

Обычно успеха достигают те дети, которые верят, что их способности можно улучшить благодаря прилагаемым усилиям. Психолог Кэрол Двек уверен, что для этого важно развивающее мышление, ведь оно поощряет детей принимать вызовы, учиться на неудачах и упорно преодолевать трудности. Если родители смогут объяснить, что приложенные усилия важнее умственных способностей, они помогут своим детям развить устойчивость и уверенность.

Они учатся дисциплине и самоконтролю

Согласно результатам исследований, самодисциплина является более сильным показателем успеха, чем уровень IQ. Дети, умеющие расставлять приоритеты, управлять своими эмоциями и сосредотачиваться на долгосрочных целях – имеют лучшие результаты в учебе и позже – в карьере.

Их поощряют к независимости

Успешные дети чаще всего воспитываются в окружении, где видят пример ответственности – их учат отвечать за свои поступки и уметь принимать решения самостоятельно. Дети, которые учатся на своих ошибках, быстрее развивают уверенность в себе и навыки критического мышления.

Они имеют привычку читать

Чтение с раннего возраста улучшает словарный запас, понимание различных ситуаций и критическое мышление. Дети, регулярно читающие, лучше учатся и имеют тенденцию к развитию коммуникативных навыков. Чтение – это крепкая основа для обучения на протяжении всей жизни.

На них возлагают большие надежды

Успешные дети часто растут в семьях, где от них ожидают высоких результатов. Но все это делается не методом давления, а как результат должного старания и приложенных усилий. В таких семьях родители поддерживают детей в их достижениях, благодаря чему у детей развиваются амбиции и уверенность в своих действиях.

Они ценят тяжелый труд

Дети, понимающие, что успех не приходит сам по себе, что это результат упорной работы, умеют ценить любой труд.

Они учатся эмоциональному интеллекту

Успех зависит не только от обучения и приложенных усилий, но и от умения общаться с другими людьми. Дети, умеющие контролировать эмоции, сопереживать и разрешать конфликтные ситуации, как правило, достигают больших высот в карьерном росте, основанном на командной работе. Со стороны родителей для этого важно поощрять детей к общению и эмоциональному контролю.

Они получают разнообразный опыт

Если ребенок разносторонне развивается, получая опыт в различных видах досуга, таких как спорт, рисование, музыка, путешествия – он растет более адаптивным и креативным. Такой стиль развития помогает им научиться решать проблемы и адаптироваться к реальным ситуациям, что способствует будущему успеху.

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