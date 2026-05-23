8 школьных правил 1990-х, которые современные дети никогда не поймут

За три десятилетия, прошедшие с девяностых, школьное образование изменилось до неузнаваемости. Современный класс сложно представить себе без гаджетов, соответственно, изменились и правила поведения учеников в школе. Существует немало актуальных в то время правил, которые сегодняшние дети просто не способны понять.

Видео дня

Издание YourTango собрало восемь правил и классных привычек, которые сейчас могут озадачить обычного школьника. Хотя некоторые из них на самом деле помогают повышать осознанность во время обучения и делать образование более продуктивным.

Написание конспектов от руки

Исследования, в частности опубликованные в журнале Life, свидетельствуют, что заметки от руки (особенно для младших детей) гораздо эффективнее стимулируют внимание, память и концентрацию, чем цифровые альтернативы. Поэтому, хотя большинство детей в 90-х просто не имели персональных компьютеров для записей на уроках и были вынуждены писать ручкой, это требование принесло бы огромную пользу и современным ученикам, даже если сейчас оно кажется им бессмысленным.

Никаких телефонов

Совершенно очевидно, что правило "без телефонов" в 90-х существовало просто потому, что подобных гаджетов ни у кого не было. Но сегодняшние дети едва ли могут представить такую реальность. Несмотря на бесчисленные исследования, доказывающие, что обучение без экранов является лучшим для детей в социальном, эмоциональном и академическом плане, многим школам до сих пор трудно найти правильный способ внедрения таких ограничений. Дети страдают от чрезмерно длительного экранного времени, но одновременно остаются заложниками спирали зависимости, используя гаджеты для психологического комфорта и облегчения обучения.

Вытирание доски после уроков

Дежурство у доски могло происходить по графику или быть наказанием за нарушение дисциплины – зависело от правил конкретной школы. В любом случае, дежурный ученик должен был выполнить порученную ему работу. Это воспитывало ответственность. Современные классы часто оборудованы досками, которые не требуют уборки после уроков. А, как показывают исследования о рукописном тексте, исчезновение меловых досок и практики живого письма на них лишает современных учеников чего-то важного.

Перекличка вслух

Привычка учителя тратить несколько минут на то, чтобы отметить присутствие учеников в классе, кажется современным школьникам пустой тратой времени, когда можно всего лишь нажать пару кнопок. Тогда как на самом деле такой ритуал создает пространство для искреннего взаимодействия между учениками и педагогом. Это не только способ контроля, но и возможность для ребенка почувствовать себя замеченным и особенным, пусть даже на несколько коротких мгновений.

Обучение рукописному шрифту и основам каллиграфии

Современные дети учатся печатать на клавиатуре еще до того, как пойдут в школу, поэтому письмо от руки может показаться им ненужной практикой. Однако ее отсутствие не просто лишает школьников умения писать. Они перестают распознавать рукописный текст в принципе. Тогда как в мире, где клавиатуры и цифровые устройства вытеснили ручку, умение хотя бы разбирать написанное до сих пор имеет большую ценность.

Использование бумажных энциклопедий для подготовки проектов

Необходимость листать огромные тома энциклопедий, чтобы найти информацию для школьного реферата – еще одно непонятное правило из прошлого. Сейчас в распоряжении детей есть весь интернет, Google и часто искусственный интеллект для ответа на любой вопрос. Зачем листать целую толстенную книгу? Однако, хотя такие удобные альтернативы существенно экономят время, они одновременно подавляют развитие критического мышления у многих подростков. А пользование книгами наоборот – развивает.

Потребность в точной сумме наличных для школьного обеда

При наличии технологий безналичной оплаты – напрямую детской карточкой или смартфоном – избавила детей от необходимости носить с собой купюры и монеты и считать их. Поэтому, когда современные дети смотрят старые фильмы, где хулиганы отбирают у кого-то "деньги на обед", они не совсем понимают контекст. В то же время наличие четкой суммы денег учило детей девяностых не только считать их на практике, но и понимать принципы сбережения и распределения ресурсов. Наличные ощущаются как нечто настоящее, тогда как цифровые деньги сложнее воспринимать всерьез, раз их не существует в реальном мире.

Совместное пользование бумажными учебниками

В 90-х многие дети были вынуждены делить один комплект печатных учебников на класс с одноклассниками вместо того, чтобы покупать собственные книги или открывать цифровую копию на лэптопе. Сегодня же стало почти неизбежным то, что ученики получают доступ абсолютно ко всему – от учебников до домашних заданий и даже оценок – через экран своего компьютера. Тем не менее, даже для взрослых чтение именно физических книг вместо электронных носителей имеет большое значение для общего психологического благополучия. Поэтому, несмотря на то, что это правило из прошлого кажется забавным на фоне всеобщей цифровизации, оно точно имеет свои неоспоримые преимущества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как исправить плохой почерк у школьника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!