8 советов, как легко и без скандалов приучить ребенка к порядку

У многих родителей есть привычка делать за ребенка то, что он может сделать сам. Это является сигналом того, что взрослые не уверены в его способностях. Результатом становится ребенок, которому не хватает независимости, самоуважения и навыков решения проблем, и который не может – или не хочет – выполнять соответствующие возрасту задачи.

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Об этом говорит психолог из Эдмонтона (Канада) Джин Уильямс, передает Today's parent. По ее словам, эта проблема решаема – в результате дети станут уверенными в себе, независимыми, приученными к порядку и способными самостоятельно принимать решения.

Восемь советов, как научить детей быть более независимыми:

1. Дайте знать

Когда Уильямс поняла, что делает для сына гораздо больше, чем необходимо, она сказала ему: "Извини. Я обращалась с тобой как с маленьким ребенком, хотя ты готов делать работу для взрослых!" При этом она предостерегает от использования фраз вроде "Ты уже не ребенок"; слово "ребенок" может быть чувствительным в этой возрастной группе.

2. Определите возможности

Составьте список дел, которые ребенок мог бы делать самостоятельно. Также стоит спросить и у самого ребенка о том, какие обязанности он считает достаточными, чтобы взять на себя, – это, скорее всего, повысит его готовность попробовать.

3. Расставьте приоритеты

Лучше не перегружать ребенка все и сразу. Пусть он постепенно научится делать по одному делу самостоятельно, чтобы заранее не перегружать его.

4. Правильно распределяйте время

Если ребенку требуется 10 минут, чтобы расчесать волосы, начните утро на 10 минут раньше. Когда его не слишком навязчиво контролируют, он может удивить готовностью к сотрудничеству. Лучше не бежать наперегонки со временем и быть более спокойными.

5. Договаривайтесь о компромиссе

Если ребенок упирается, идите на компромисс и добавьте немного веселья. "Несколько дней я брала на себя обязанности по рубашке, а он занимался низом. Я сказала, что его веткам дерева (рукам) нужны листья (рубашка) и что он отлично справился – и также будет потрясающе надевать свою собственную рубашку", – говорит психолог.

6. Забудьте о совершенстве

Примите тот факт, что ребенок не справится с задачей так же хорошо, как вы. Если прольется молоко, покажите, как его убрать, не критикуя, и заверьте, что это случается со всеми.

7. Похвалите за что-нибудь

Вместо того, чтобы указывать на то, что ботинки не на той ноге, скажите: "Ты сам надел ботинки! Молодец!" Ребенок позже обнаружит дискомфорт. Дайте позитивное продолжение, например: "Держу пари, завтра ты наденешь их на правильные ноги".

8. Учитывайте обстоятельства

Если дети устали, больны, испытывают стресс или приспосабливаются к переменам, не время вводить новые обязанности. И не расстраивайтесь, если они регрессируют, требуя, чтобы вы выполнили задачу после того, как они ее освоили. Это нормально. Временное разделение нагрузки может помочь им быстрее прийти в себя, чем если бы вы их ругали или критиковали.

"Постарайтесь оставаться расслабленными. Как и я, вы можете обнаружить много грязных пятен на кровати и луж молока, но услышать, как ваш ребенок с гордостью говорит: "Я сделал все сам!", того стоит", – говорится Уильямс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее специалисты озвучили для родителей 10 простых советов, как помочь ребенку стать сообразительным.

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