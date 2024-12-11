8 способов воспитать высокоинтеллектуального ребенка, который вырастет умнее вас

Воспитание детей полно взлетов и падений, но для родителей, которые хотят воспитать волевого, очень умного ребенка, который вырастет умнее их, нужно постараться. Воспитание очень умного ребенка требует терпения, перемен и компромиссов.

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Родители должны сами постоянно развиваться, а также принимать тот факт, что дети часто делают ошибки и это часть из роста и развития. Издание Your Tango назвало 10 способов воспитать волевого и умного ребенка.

1. Контролируйте свой темперамент

Когда родители чувствуют себя расстроенными или подавленными, они могут начать кричать на своего ребенка. Крики и потеря самообладания, а также направление гнева на ребенка не помогают успокоить эмоции и могут ухудшить ситуацию.

Согласно исследованию Американской академии педиатрии, дети, на которых кричат, в дальнейшем испытывают больше проблем с поведением. Когда ваш ребенок капризничает, важно сохранять самообладание.

2. Проводите с детьми качественные беседы

Некоторым родителям сложно качественно проводить время со своими детьми, однако это мешает создать прочную связь друг с другом.

Возьмите за правило выделять немного времени каждый день для реального разговора с вашим ребенком. По словам лайф-коуча Т-Энн Пирс, дети, которые растут там, где дома моделируется эффективное общение, вырастают более уверенными в себе и с большей самооценкой. Им будет легче налаживать отношения и дружбу.

3. Будьте внимательны к выбору слов

Неосторожные замечания влияют на ребенка больше, чем вы думаете. По словам психолога Джеффри Бернстайна, критические замечания могут подорвать самооценку ребенка и чувство собственного достоинства, а также могут вызвать чувства грусти, гнева или разочарования.

4. Поощряйте творчество

Для некоторых мысль о том, что ребенок будет тратить время на рисование вместо учебы, не очень приятна, так как родители опасаются, что творческий выход помешает им получить знания в школе. Однако родителям нужно позволить своим детям иметь хобби и интересы.

5. Дайте ребенку пространство для обучения и неудач

Согласно исследовательской работе из Университета Западной Вирджинии, чрезмерно опекающее родительство вызывает у детей депрессию и тревожность. Позволяя ребенку терпеть неудачу, даже если это трудно, вы научите его важности учиться на ошибках. А это, в свою очередь, создаст умного человека.

6. Поощряйте независимость в повседневной жизни

Независимость необходима для личностного развития детей. По словам лицензированного клинического психолога и профессора Рональда Столберга, доктора философии, детям важно решать свои собственные проблемы, поскольку родители, делающие это за них, только замедлят их рост.

"Когда родители вовлечены в каждый аспект жизни ребенка, ребенок упускает этот бесценный опыт. С точки зрения развития даже дети младшего школьного возраста готовы брать на себя ответственность и учиться на положительных и отрицательных последствиях своего выбора... Не уважая это или не предоставляя возможности практиковать эту потребность, дети упускают важные возможности для развития навыков, необходимых для уверенности, самоуважения и веры в то, что они могут решать свои собственные проблемы", – написал Столберг.

7. Учите детей саморефлексии

Вместо того, чтобы раздавать наказания за плохое поведение или ошибки, научите детей тому, что они сделали неправильно, и как самим прийти к этим выводам. Саморефлексия, по данным Международной ассоциации нянь, развивает у детей более сильный эмоциональный интеллект.

8. Отмечайте усилия, а не результаты

Всегда отмечайте усилия ребенка; например, если заметили, что он тратит дополнительное время на учебу, приготовьте для него его любимое блюдо или вознаградите его временем, проведенным за просмотром телевизора. Это покажет , что вы видите усилия, и что его работа никогда не бывает напрасной.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев дал полезный совет родителям, как уберечь ребенка от плохой компании.

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