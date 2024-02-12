Каждый пятый украинец не планирует получать высшее образование после школы – результаты исследования

80% украинских учеников планируют продолжить обучение после школы в разных учебных заведениях. Такие данные стали известны из отчета "Война и образование". В частности, 35% детей хотели бы поступить в ведущий университет, среди которых большинство девушек. Более половины респондентов уверены в своих решениях.

В опубликованном Министерством образования и науки документе отмечено, что 18% учеников хотели бы получать образование за границей. Большинство школьников имеют один или несколько вариантов своего обучения в будущем.

"80 % планируют продолжить обучение. Подавляющее большинство учеников и учениц уверены во поступлении в техникум/колледж и неведущие заведения высшего образования. А также более половины – 55% скорее или точно уверены во поступлении в ведущий университет. В гендерном разрезе заметно, что среди учениц больше уверенности в поступлении в одно из ведущих учреждений высшего образования — среди них 36% считают это реалистичным сценарием для себя против 24% среди учеников, – говорится в отчете.

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Среди других сценариев школьники рассматривают следующие варианты:

пойти работать 6%

военная служба 4%

год перерыва 7%

В опросе также участвовали и родители. В частности, 92% из них отметили реалистический сценарий продолжения обучения учениками. 45% желают, чтобы школьники учились в ведущих учебных заведениях Украины, 15% из них видят будущее своих детей за рубежом.

Только 3% считают, что выпускникам потребуется год перерыва, чтобы продолжить обучение.

Если учитывать распределение между городом и селом, то намерения школьников из разных регионов достаточно схожи. В частности, 22% ученичества из городов хотели бы учиться за границей, против 9% из сел. Если сравнивать реалистичные планы, то соотношение 17% к 7%.

Респонденты отметили достаточно высокий шанс поступить в один из ведущих университетов. Также больше оптимизма у родителей, учителей и других представителей относительно поступления в техникум/колледж или неведущий университет.

Тем не менее, родители более уверены в образовательном будущем своих детей, нежели сами ученики. Поэтому в документе исследователи отметили важность поддержки украинских школьников.

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