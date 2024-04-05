9 способов наказать ребенка, которые не повредят его самооценке

Почти все родители уверены, что они правильно воспитывают своих детей. Однако часто они не могут контролировать свои эмоции и применяют слишком суровые наказания для малышей и школьников. Такие действия приводят к отрицательным последствиям. В частности, они вырастают с определенными страхами и тревогами, из-за которых им становится сложнее адаптироваться к социуму.

Вrightside собрал 9 способов, которые помогут родителям наказывать детей правильно и не вредить их самооценке. Рекомендации экспертов далее в материале.

Если у ребенка не было плохих намерений, его не стоит наказывать

В большинстве своем дети не пытаются никому навредить, они просто хотят что-то узнать. Именно поэтому взрослым нужно поддерживать малышей в начале их пути познания, даже если их действия привели к чему-то плохому. В таких случаях специалисты советуют посочувствовать сыну или дочери и подсказать, как исправить ситуацию.

В частности, эксперты уверяют, что наказание за несчастные случаи могут приводить к воспитанию нерешительности, безответственности и проблемам принятия решений.

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Предложения и приказы – разные вещи

Зачастую взрослые считают правильным традиционное воспитание, потому что так поступали их родители. Специалисты уверяют, что существует разница между предложением: "Возможно, тебе не стоит играть в игры" и приказом: "Не играй в игры". Так что наказать ребенка следует только в том случае, когда он безответственно отнесся к приказу.

В случае, если школьник эмоционально сильный и стабильный, а его наказывают за то, что он противоречит предложению, то у него не будет проблем с этим. Однако, чувствительные дети, вырастая в таких условиях, будут безоговорочно выполнять приказы других, ведь будут бояться последствий.

Наказание не должно быть эмоциональным

Некоторые родители начинают злиться, когда дети не слушаются и не могут сдержать своих эмоций. Эксперты советуют контролировать себя, ведь такое выражение чувств может привести к страху любых эмоций и зависимости от людей с высоким социальным статусом.

Публичное наказание недопустимо

Публичное наказание вызывает у детей смущение и злобу. Вот почему эксперты советуют избегать фраз типа "Что скажут другие?". Кстати, по словам специалистов, то же происходит, когда школьников награждают публично, поскольку они могут стать слишком высокомерными.

Малыш, которого часто публично наказывают, всегда чувствует себя униженным и ждет повторения ситуации. Во взрослой жизни они могут превратиться в человека, полностью полагающегося на мнение большинства, и не сможет самостоятельно принимать решения.

Обещания наказать нужно сдерживать

Если взрослый пообещал наказать ребенка, нужно это сделать. Психологи уверяют, что не исполненные обещания гораздо хуже, чем само наказание. В частности, малыши быстро понимают, что родители просто говорят слова и перестают доверять им.

Однако взрослые могут пренебречь наказанием, если его ожидание уже было действенным. Но специалисты советуют в таких случаях объяснить ребенку, что такое поведение не нормально и это лишь редкое исключение.

Когда не знаешь, кто виноват, наказать всех

Если родители не уверены, какой ребенок виноват, они не должны просто наказывать одного из них. Если же случилось что-то серьезное, что они сделали вместе с братьями и сестрами, то наказания должны понести все. Такого правила нужно придерживаться потому, что пострадавший школьник может стать козлом отпущения в будущем. В то же время другие дети будут чувствовать иммунитет и завышенную самооценку.

Детей следует наказывать только за текущие проступки, но не за прошлые ошибки

Одно из важнейших правил воспитания детей: "наказание – прощение – забвение", уверяют специалисты. Ребенок, постоянно наказываемый за его прошлые ошибки, не может стать сильным человеком. Он будет бояться делать что-то новое и будет предпочитать рутину. Ему также может быть очень тяжело учиться на своих ошибках. Вместо того чтобы их анализировать, подросток будет просто сосредотачиваться на них.

Кроме того, если родители узнали о чем-то плохом, что сделал мальчик или девочка спустя длительное время после того, как это произошло, психологи тоже не рекомендуют наказывать. В таком случае взрослым следует объяснить ребенку, что он сделал не так.

Наказание должно соответствовать их возрасту и увлечениям

Эксперты уверяют, что нельзя наказывать одинаково за плохие отметки и разбитое окно. Также следует учитывать возраст ребенка и его увлечения. Если ребенок любит социальные сети, следует ограничить время их использования. В противном случае, найти иной способ.

Ребенок, всегда получающий одинаковое наказание за разные вещи, не может построить хорошую систему моральных ценностей, потому что он не может различить важность вещей.

Не использовать плохих или оскорбительных слов

Это случается, когда люди очень эмоциональны. Многие родители даже не замечают, что они это делают. В свою очередь психологи рекомендуют использовать только нейтральную лексику.

Чувствительные дети могут испытывать проблемы с низкой самооценкой и запомнить случаи, когда взрослые употребляли плохие слова. Особенно такие случаи касаются девочек.

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