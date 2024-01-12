92-летняя бабушка стала старейшей ученицей начальной школы в Индии: она уже научилась читать и писать

92-летняя бабушка Салима Хан стала старейшей ученицей начальной школы в Индии. Она вместе со своей 35-летней правнучкой второй год подряд ходит на уроки и уже научилась читать и писать. Благодаря такому примеру многие замужние женщины и молодые девушки также начали посещать учебные заведения.

В индийском регионе Уттар-Прадеш, где проживает Хан, около 30% женщин неграмотны, пишет издание The Guardian. Бабушка уже прошла национальный экзамен по грамотности и если она его успешно сдаст, то получит сертификат, который включит ее в число грамотного населения Индии, численность которого постоянно растет.

Директор начальной школы Пратибха Шарма рассказывает, что именно он уговорил Хан записаться на обучение, когда она часто приходила, чтобы получить бесплатную еду.

"Она не может рассказать вам алфавит, но она может учиться устно. Она хорошо усваивает информацию таким образом. Такое признание различных способностей к обучению подчеркивает инклюзивность и гибкость, необходимую в образовании в нашей стране, которой нам иногда не хватает. Люди в деревне надеются, что она и дальше будет вдохновлять всех нас ступать по пути обучения, что бы ни произошло", – рассказал директор школы.

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Женщина не имела возможности учиться в детстве, ведь вышла замуж в 14 лет до того, как Индия обрела независимость от британского колониального правления в 1947 году. Всю жизнь она посвятила воспитанию своих пятерых детей, также не имеющих хорошего образования.

Хан не может писать из-за катаракты и со временем у нее стали возникать проблемы со слухом и зрением, однако это не помешало ей продолжать учиться. Сейчас со школьницей почтенного возраста учится около 20 женщин, которые последовали ее примеру.

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