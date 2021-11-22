А 100% и ныне там: вакцинация учителей снова начала пробуксовывать

В Украине по меньшей мере первую дозу вакцины от COVID-19 получили 96,2% работников школ. Наиболее охотно прививаются педагоги в Донецкой области.

Из-за того, что менее 100% учителей полностью вакцинированы, дистанционно занимаются ученики 1,7 тыс. заведений в "красных" регионах. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, – говорится в сообщении пресс-службы на сайте МОН.

По озвученным министром данным, по состоянию на 22 ноября:

получили первую дозу вакцины от коронавируса – 96,2% педагогов;

из них обе прививки есть у более чем 550 тыс. – 84,5%.

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На 18 ноября одна доза вакцины получили 96,1% работников школ. Следовательно, за четыре дня количество вакцинированных по крайней мере одной дозой увеличилось всего на 0,1%.

В топ-4 по уровню вакцинации работников школ на 22 ноября вошли такие области:

Донецкая – 92,7%;

Харьковская – 92,5%;

Луганская – 92,4%;

Черкасская – 92,2%.

В Киеве полностью вакцинировано более 30 тысяч педагогов – это 86% от общего количества. Антилидеров Сергей Шкарлет в этот раз не назвал. Еще 18 ноября к ним министр причислял Ривненскую, Тернопольскую и Закарпатскую области – там не сделали ни одной прививки около 7% работников школ.

Привел министр и данные по формату обучения в школах. На 22 ноября работают:

очно – более 11 тыс. школ (84% от общего количества);

дистанционно из-за уровня вакцинации работников в "красной" зоне ниже 100% – 1,7 тыс. школ.

"Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило уже вернуть за парты большинство наших школьников", – отметил Сергей Шкарлет.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В селе Степангород Ровенской области школа ополчилась против вакцинации . Хотя из 87 работников заведения привили против COVID-19 только пятеро, все продолжают ходить на работу. Более того, – родители учеников их в этом поддерживают .

В Александрии Кировоградской области невакцинированные от COVID-19 учителя "Александрийского коллегиума" игнорируют свое отстранение. Они продолжают приходить на работу, рассказывают о сатане, маски называют намордниками и отказываются их носить. Еще отстраненные оскорбляют своих вакцинированных коллег, а на полицейских не реагируют.