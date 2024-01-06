''А что, так можно было? В Украине ты должен додуматься сам'': задача по математике в немецком учебнике поразила сеть

Украинская репетитор поразила сеть задачей из немецкого учебника по математике. Педагог прочла задачу и подчеркнула, что в Украине до таких условий нужно додуматься самому.

Об этом сама учительница рассказала в ТікТок. Она подчеркнула, что после увиденного полностью поменяла подход к методике преподавания и подумала: "А что, так можно было?"

В немецком учебнике к предложенной задаче с изображением куба есть три вопроса, которые помогают школьникам ее решить. В первом, по словам учительницы, ученикам предлагают на глаз определить величину угла.

Прочитав второй вопрос, репетитор "улетела в космос". Она отметила, что детям дают подсказку, какой именно треугольник изображен на рисунке, поэтому им не нужно самостоятельно догадываться об этом. Педагог подчеркивает, что в Украине додуматься до этого школьник должен сам.

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В третьем вопросе, как рассказала учительница, задача сводится к самой простой задаче по тригонометрии, ведь у школьников уже есть все показатели.

"Если бы это задание было в нашем украинском учебнике, то оно звучало бы так: найдите угол альфа. И все. Больше ничего бы в этой задаче не было. Понятно, что было бы сказано, что на рисунке изображен куб. То есть есть куб, найди угол альфа", – делится педагог.

Она отметила, что в немецких учебниках много таких задач, где не нужно решать задачи "просто в лоб".

"Как у украинских – вот задача, бери решай. Не знаю как, но решай. А так все плавно методами внушения, какими-то подсказками, размышлениями. Перед тем как решать, ты подумай, рассмотри, проведи аналогию, подумай. Вот тебе мы поможем, а здесь мы тебя направим", – делится педагог.

По мнению репетитора, это хороший опыт, ведь такие упражнения прослеживают логический путь поиска решения и именно для обучения. Она подчеркнула, что благодаря таким упражнениям дети учатся решать задачи и плавно делать нужные логические выводы.

Пользователи соцсети поддержали такое мнение учительницы и заметили, что таких подсказок в книгах не хватает.

"Мне так не хватало в школе таких подсказок. Такие задачи можно реально делать самому, не спрашивая у родителей", "Спасибо, я давно окончил школу, но очень интересная идея", "Я учусь в Германии, и так, таких задач там очень много" , "А еще у нас нуждаются в доказательствах, вот на рисунке прямоугольный треугольник в этом Кубе, а ты еще давай докажи, действительно ли он прямоугольный", "Да, реально классно, у нас такие подсказки делают родители".

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