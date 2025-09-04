''А где раздавленный банан и гнилое яблоко?'' Родители поделились, что находили в школьных рюкзаках своих детей

Украинская мама школьницы Виктория Рипа показала в видео, что ее дочь принесла в портфеле из школы. Так, в книгах и тетрадях лежал надкушенный блинчик. Сама же женщина указала, что не составляла ребенку такого блюда.

Видео дня

Видео "распаковки" рюкзака Рипа выложила в TikTok. Украинцы в комментариях также поделились, что находили в рюкзаках своих детей. А кто-то даже говорил, что иногда они приходили без портфелей домой.

"Еще там должна быть кожура от банана, поищите хорошо".

"Огрызки от яблока. Первое нашла через 2 недели примерно как оно там пролежало, дальше каждый божий день (в школе на обед дают)".

"А банан раздавленный и гнилое яблоко где? Стружка с карандашей еще".

"Мне сегодня салат из капусты принесла, из школьной столовой".

"Моя в том году (1 класс) принесла не распакованный, слава тебе Господи, салат из кислой капусты".

"Да, блины-бананы.... Моя приносит кусок трубы выхлопной, камни всяких размеров, какие-то диски автомобильные, и еще кучу непонятного мне "фикзнаешо".

"Я когда учился, однажды решил пирожных купить в завершение учебы, в последний день. Пирожные были с кремом, хорошенькие. Угадайте кто о них вспомнил 30 августа, перед школой?"

"Мой малой в том году таскал в рюкзаке гнилые яблоки, засохшие булочки, песок и стружку от карандашей".

"У меня так яйцо вареное хранилось, пока не начало вонять".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как почистить рюкзак: лайфхаки для разных материалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!