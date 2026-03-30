'А ничего, что дети идут в школу в четыре года?' В сети сравнили задания по математике для 3 класса в Украине и Нидерландах

В Нидерландах школьники в третьем классе учатся складывать и вычитать числа до 10. Тогда как в украинской школе дети на этом уровне образования решают обратные задачи и находят значение выражений в пределах тысячи.

На это обратила внимание украинская мама, которая выложила фото с заданиями в заметке в Threads. Она удивилась разнице между украинским и нидерландским образованием.

В то же время, в комментариях пользователи сети отметили, что в Нидерландах дети идут в школу в 4 года, поэтому там совсем другой подход к обучению и учеников не перегружают задачами. Так, в третьем классе школьникам 6-7 лет, что соответствует первому классу в Украине. Тогда как украинский третий класс равняется пятому в Нидерландах.

"Вы сравниваете вещи, которые на самом деле не сопоставимы. В Нидерландах дети начинают ходить в школу уже с 4 лет, а не в 6–7, как у нас. И заканчивают позже, а не в 17–18. И самое главное в Нидерландах совсем другой подход к обучению: детей не перегружают с детства".

"А ничего что третий класс в Нидерландах это группа 3 и деткам там 6-7 лет! Мой сын учится в 3 группе, ему 7 лет, он хорошо знает табличку умножения и любит математику, так что на математику его водят в 4 группу! Нидерландские школы просто мега крутые".

"Нидерландская школьная программа на самом деле намного адекватнее, чем украинская! Но не путайте – 3 группа нидерландской школы соответствует нашему 1 классу. И опубликованная вами математика именно из 3 группы (наш первый класс). Наш 3-й класс – это нидерландская группа 5".

"Ну потому что разные системы образования. Вообще. У них школа обязательна с 4 лет, нет понятия садик. Вот и считайте. То есть на первой картинке задание для детей 5-6 лет. Мой сын сейчас в 5 продвинутой группе нидерландской школы и в 3 классе украинской и программа по математике примерно такая же. Единственное, что я заметила, так это то, что в Украине более глубоко изучают тему, а в Нидерландах поверхностно, понял и пошли дальше и еще в последних нет задач".

Напомним, в Нидерландах обучение в начальной школе начинается в четыре года и продолжается до 12. Кроме того, нидерландские ученики приходят в учебное заведение с одинаковым уровнем знаний, тогда как у украинских он разный: кто-то умеет читать и писать, а кто-то только учится. Все предметы в начальной школе преподает один педагог, а среди школьных преподавателей есть три уровня квалификации.

Школьные программы отличаются друг от друга. Так, на законодательном уровне закреплено определенное количество часов по математике, языку и чтению, а по другим дисциплинам школа самостоятельно решает, что преподавать, а что нет. Дети почти все задания выполняют на компьютерах или планшетах.

Уроки начинаются в 8:30 и продолжаются до 14:00-15:00. Учебные заведения самостоятельно определяют расписание, но у учеников должно быть не менее 4-5 уроков ежедневно. У самых маленьких уроки длятся по 15 минут, а у детей старшего возраста занятия по физкультуре или рисованию могут продолжаться час. Также между уроками нет звонков, ведь у каждой группы занятия могут быть в разное время.

