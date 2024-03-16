''А вы помните свои дневники?'' Видео о школьных годах вызвало ностальгию в сети: украинцы вспоминают Леонида Кучму, ''Фабрику звезд'' и Бритни Спирс

В соцсети появилось видео со школьными дневниками, которое вызвало ностальгию украинцев о годах обучения в школе. В частности, одна из женщин написала, что носила на уроки с 1 по 11 класс блокнот для оценок с обложкой, на которой изображен Леонид Кучма. Комментатор говорит, что ей было стыдно на протяжении всей учебы, а ее мама, директор школы, так и не поняла, как травмировала своего ребенка "тем Кучмой".

Сообщение опубликовали на одной из страниц в Instagram. Автор показала свои дневники, на которых были изображены певцы Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, Бритни Спирс, герои сериала "Кармелита" и милый котик.

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"У вас классные родители. У меня с 1 по 11 класс были одинаковые дневники с Леонидом Кучмой. Это ужас, мне было так стыдно с ними. А мама была директор школы и забрала лишние домой и обеспечила меня этим в 11 класс. Она до сих пор не понимает, как травмировала меня тем Кучмой".

Пользователи соцсети вспоминали, что раньше это был целый ритуал – выбрать канцелярию в школу, который превосходил даже покупку школьной формы и делились, какие дневники они выбирали:

Видео дня

"Это была целая церемония с выбором дневника".

"Выбор канцелярии за месяц до 1 сентября – это счастье было".

Кроме того, украинцы вспомнили и о тетрадях, что имели на обратной стороне картинки, в которые нужно всматриваться и те, которые пахли, когда потрешь изображение.

Некоторые из пользователей также писали, что выбирали обложки с популярным сериалом "Все женщины ведьмы" и "Мятежный путь".

А кто-то вспоминал, что им не удалось иметь "крутые" дневники, потому что школа заказывала одинаковые для всех:

"У нас с 6-го класса у всех были одинаковые дневники. С изображением нашей школы, с нашим гимном внутри".

Немало пользователей соцсети упомянули и знаменитые блокноты для оценок с Юлией Тимошенко, где она была изображена на мотоцикле.

"А легендарная Тигрюля?".

"У меня был с Юлией Тимошенко на мотоцикле".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 90% волынских школ перешли на электронные журналы, где есть вся необходимая информация о данных об учениках, расписании уроков, списках посещений, домашних заданиях и т.д.

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