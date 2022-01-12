Аноним заявил о заминировании всех школ во Львове
Во Львове правоохранители ищут взрывчатку во всех школах и на их прилегающих территориях. О якобы заминировании заведений сообщил аноним.
Детей и работников школ эвакуировали. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook Нацполиции Львовской области.
Около 11:00 в среду, 12 января, неизвестный сообщил в полицию о заминировании всех львовских школ.
Учеников и персонал эвакуировали. В городском управлении образования отметили, что в этой ситуации учебные заведения действуют согласно протоколу – родителей учеников младшей школы обзвонили, чтобы они забрали детей. Старших школьников отпустили домой, сегодня они будут доучиваться онлайн.
И добавили, что хотя в некоторых школах продолжаются каникулы, правоохранители ищут взрывоопасные вещества или предметы во всех заведениях и на их прилегающих территориях без исключения.
Как сообщили в Нацполиции Львовской области, к проверке школ привлекли:
следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции,
кинологов;
специалистов-взрывотехников;
сотрудников других служб полиции Львовщины;
патрульных полицейских
Правоохранители отметили, что принимают все меры, чтобы установить личность неизвестного, который сообщил о заминировании заведений.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утром среды, 12 января, неизвестный сообщил о заминировании всех школ в Черкассах. В своем письме аноним рассказал, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец". Детей из школ эвакуировали, они будут учиться дистанционно. Правоохранители ищут взрывчатку в заведениях и на их территории.