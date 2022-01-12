Аноним заявил о заминировании всех школ во Львове

Во Львове правоохранители ищут взрывчатку во всех школах и на их прилегающих территориях. О якобы заминировании заведений сообщил аноним.

Детей и работников школ эвакуировали. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook Нацполиции Львовской области.

Около 11:00 в среду, 12 января, неизвестный сообщил в полицию о заминировании всех львовских школ.

Учеников и персонал эвакуировали. В городском управлении образования отметили, что в этой ситуации учебные заведения действуют согласно протоколу – родителей учеников младшей школы обзвонили, чтобы они забрали детей. Старших школьников отпустили домой, сегодня они будут доучиваться онлайн.

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И добавили, что хотя в некоторых школах продолжаются каникулы, правоохранители ищут взрывоопасные вещества или предметы во всех заведениях и на их прилегающих территориях без исключения.

Как сообщили в Нацполиции Львовской области, к проверке школ привлекли:

следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции,

кинологов;

специалистов-взрывотехников;

сотрудников других служб полиции Львовщины;

патрульных полицейских

Правоохранители отметили, что принимают все меры, чтобы установить личность неизвестного, который сообщил о заминировании заведений.