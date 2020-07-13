Атмосфера: состав и строение

Земля окружена слоем газов, что называются атмосферой. Атмосфера очень важна для жизни на Земле и делает многое, чтобы защитить и помочь человечеству жить.

Атмосфера защищает Землю, как большое одеяло изоляции. Она поглощает тепло Солнца и сохраняет его внутри атмосферы, помогая Земли оставаться теплой. Этот процесс называется парниковым эффектом.

Атмосфера также помогает поддерживать устойчивую общую температуру Земли, особенно между ночью и днем. Таким образом нам не становится слишком холодно ночью и слишком жарко днем. Также есть часть атмосферы, что называется озоновым слоем. Озоновый слой помогает защитить землю от излучения Солнца. Больше о Солнце читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Атмосферный воздух

Атмосфера – это воздушная оболочка Земли, благодаря которой растения и животные дышат, чтобы выжить. Атмосфера состоит в основном из азота (78%) и кислорода (21%). Есть много других газов, которые являются частью атмосферы, но в маленьких количествах. К ним относятся аргон, диоксид углерода, неон, гелий, водород и др. Такое соотношение сохраняется до высоты 100 км. Кислород необходим животным для дыхания, а углекислый газ используется растением в фотосинтезе.

Воздух нужен не только для дыхания. Оно рассеивает солнечные лучи днем, а ночью защищает Землю от охлаждения. Атмосфера защищает землян от смертоносных космических лучей, как космонавта – скафандр.

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Строение атмосферы

Нижняя граница атмосферы проходит по поверхности суши и Мирового океана, поэтому считается, что мы живем "на дне" воздушного океана. Верхнюю границу условно ограничивают высотой более 2000 км.

Атмосфера имеет слоистую структуру. Каждый слой имеет разную плотность воздуха, содержание водяного пара, температуру и тому подобное. Атмосфера Земли разделена на 5 основных слоев.

Тропосфера. Это слой рядом с поверхностью Земли. Он охватывает около 8-18 км высоты. Здесь живут люди и летают самолеты. Около 80% массы атмосферы находится в тропосфере. Тропосфера нагревается поверхностью Земли. С каждым подъемом вверх на километр температура воздуха уменьшается на 6 °С.

Стратосфера. Распространяется на следующие 50 км после тропосферы. В отличие от тропосферы, стратосфера получает свое тепло озоновым слоем, поглощая ультрафиолетовое излучение от Солнца. Воздушные шары поднимаются так же высоко, где находится стратосфера. Основной газ в стратосфере – озон.

Мезосфера. Имеет очень разреженный воздух. Охватывает следующие 80 км после стратосферы. Именно здесь большинство метеоров сгорает. Холодное место на Земле – на вершине мезосферы. Этот слой способен отражать радиоволны, чем обеспечивает далекую радиосвязь на планете.

Термосфера. Воздух здесь очень тонкий. Благодаря поглощению солнечной радиации температура повышается до 1000 °С. В термосфере также образуются полярные сияния. Поднимается до высоты 400 км.

Экзосфера. Последний слой и очень тонкий. По этой сферы газы могут попадать в межпланетное пространство. Поднимается в среднем до высоты 1800-2000 км.

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