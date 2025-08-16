Автор мировых бестселлеров назвала привычку родителей, которая мешает воспитывать успешных детей

Большинство современных детей предпочитают проводить время перед экраном своего телефона, чем за занятиями спортом, игрой на музыкальных инструментах или чтением книг. Однако, по мнению автора мировых бестселлеров Мел Роббинс, они могут наследовать такое поведение от своих родителей.

По ее словам, этот вывод она сделала из собственного опыта. Об этом пишет сайт cnbc, вспоминая речь автора на панельной дискуссии, организованной американской телекоммуникационной компанией Verizon.

"Раньше я была человеком, который всегда держал мой телефон в руке", – призналась 58-летняя Роббинс и добавила, что начала чувствовать, что полностью теряю контроль над ситуацией, потому что ее дети тоже были постоянно погружены в свои устройства.

Она рассказала, что сначала требовала от своих детей убрать телефоны или ругала их за то, что они постоянно подключены к зарядке. И только со временем поняла, что дети отражают ее поведение – ищут связи через социальные сети и отправляют текстовые сообщения друзьям, чтобы компенсировать недостаток личного общения.

Поэтому она обратилась к современным родителям с просьбой посмотреть на себя со стороны:

"Вы постоянно держите телефон в руках? Вы тот человек, который идет на ужин с друзьями или коллегами по работе, а телефон у вас на столе? Тогда не кричите на своих детей из-за такого же поведения, и не ожидайте, что они будут контролировать себя и поддерживать равновесие, если вы не показываете им пример", – уверена Роббинс.

