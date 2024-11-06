Библия, строгая дисциплина и борьба с ЛГБТК+. Что ждет американские школы после победы Трампа

Президент США Дональд Трамп и Республиканская партия считают, что в школах следует вернуть уроки религии, где дети будут изучать Библию. Кроме того, у учеников должна властвовать строгая дисциплина, а также сокращение финансирования федеральных учебных заведений, где учатся представители ЛГБТК+. Таким образом, планируется лишить образовательные программы любой гендерной идеологии и критической расовой теории.

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В то же время, в документе предлагаются и другие способы управления образованием, пишет The Guardian. Например, закрытие доступа транс-молодежи к спорту, во время сертификации учителей проверять их патриотические ценности, а также ввести прямое избрание директоров школ родителями.

Также в планах республиканцев расширить ваучерные программы, позволяющие ученикам использовать деньги для обучения в частных заведениях. Кроме того, предлагается поэтапное прекращение программы финансирования студентов малообеспеченных семей. Вместо этого штаты должны взять на себя контроль за принятием решений о том, как обеспечить качественное образование детям из семей с низким уровнем дохода.

Республиканцы критикуют систему, позволяющую оставаться неэффективным учителям в учебных заведениях. Так что политика должности и оплаты труда педагогов определяется на уровне штата и округа, пишет Эdweek.

Трамп планирует поддерживать проектное обучение и школы, предлагающие значительный опыт работы. Также увеличатся права родителей, которые могут просматривать образовательные программы и отказываться от уроков, с которыми они не соглашаются.

Будет делаться акцент на патриотизме и среди учеников. В частности, Трамп призывает возобновить консультативную комиссию 1776 года (проект администрации президента 2020 года), для того чтобы было понимание величия основания Америки.

Появлялась также информация о том, что Трамп хочет ликвидировать Министерство образования, однако на сайте его кампании этого нет. Эта идея продвигалась республиканцами с момента создания структуры, но нужную популярность она так и не приобрела.

Трамп пообещал сократить федеральное финансирование школ, где преподают критическую расовую теорию. Однако нет доказательств того, что ее изучение распространенное явление в заведениях среднего образования, ведь это обычно делают на уровне университетов.

"Мы тратим больше денег на образование, чем любая другая страна в мире, и я уже говорил раньше, гораздо больше денег на одного ученика. Мы номер один в каждом списке. И все же наши государственные школы ухудшаются, а результаты ухудшаются. Они окончили государственную школу, не умеют читать, не умеют писать", – сказал Трамп во время одного из предвыборных мероприятий.

Шансы 47-го президента США достичь значительных успехов в области образования будут частично зависеть от того, какая партия будет контролировать Конгресс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где учился Дональд Трамп и как это повлияло на его мировоззрение.

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