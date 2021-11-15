Бог, страх и принуждение: как учителя-антивакцинаторы оправдывают свой отказ от COVID-прививки

В Украине ввели обязательную вакцинацию учителей и всех других работников сферы образования – с 8 ноября их отстранили от работы. Невакцинированных, по последним данным от министра образования и науки Сергея Шкарлета, осталось 5,6%.

Что говорят учителя-антивакцинаторы в свое оправдание – пересказывает OBOZREVATEL.

Жанна Тетенева – 25 лет преподает украинский язык и литературу в Варашском лицее №1 в Ривненской области. Учительство женщина называет своим призванием и делом всей жизни.

Она не отрицает существование коронавируса, но отмечает, что ни она сама, ни ее знакомые COVID-19 якобы не болели.

Женщина называет защитные маски "сатанинским аксессуаром" и принципиально их не носит – потому что "Господь завещал нам смотреть на этот мир с открытым лицом". За это на Жанну Тетеневу составили 11 админпротоколов – 10 в школе и один в суде. Однако "завещание Господа" она нарушать не собирается.

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А вот приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы образования – так. Считает ее экспериментом, от которого каждый может отказаться. Да и вообще карантинные ограничения называет "преступными", потому что они "противоречат Конституции, законам и, прежде всего, слову Божьему".

"Я давно христианка и исследую слово Божие... Это все происходит, чтобы определить, кто верен ему будет, а кто – под страхом потерять работу или еще чем-то – подвергается этим преступным распоряжениям", – рассказала учительница "Украинской правде".

С 8 ноября ее отстранили от работы. А еще – сестру женщины, которая преподает в лицее математику и тоже является антивакцинатором.

Жанна Тетенева планирует отстранение обжаловать в суде. Уже есть и адвокат, который работает бесплатно, "по зову сердца". О новых способах заработка, говорит, пока не думала.

Ольга 14 лет работает учительницей в лицее маленького села Цепцевичи Ровенской области. Она попросила не упоминать ее фамилию и какой предмет преподает.

У нее нет религиозных мотивов для отказа от прививки, маску всегда носит. В селе знает людей, тяжело перенесших COVID-19. Ольга подозревает, что и сама могла переболеть.

Она относится к категории антивакцинаторов, которые против принуждения. То, что вакцинация обязательна, ей кажется подозрительным. Как и то, что в Украине сняли ответственность с производителей вакцин против COVID-19 за негативные последствия прививки.

"Прививка от коронавируса у меня вызвала подозрение. Потому что силой заставлять человека прививаться, вплоть до того, что "мы вас освободим" – это очень подозрительно", – объяснила Ольга свой отказ от прививки "Украинской правде".

Учительницу отстранили от работы без сохранения зарплаты и до "устранения причины отстранения" – есть прививки. На вопрос, пойдет ли она все-таки прививать, чтобы вернуть работу, Ольга ответила – это ее "медицинская тайна". Но добавила, что в суд идти не собирается.

"Я надеюсь, что все-таки в нашей Украине не вся власть настолько продана, извините, и, возможно, найдутся люди, которые отменят эти постановления и приказы. У меня есть такая вера. Еще кроме нашей власти есть Бог", – сказала Ольга.

В Сновске Черниговской области пришлось закрыть начальную школу из-за большого количества невакцинированных от COVID-19 работников – таких в заведении почти 80%. Среди них даже директор школы.

Одна из отстраненных работников – учительница начальных классов Алла Варлыга. Она заявила "Суспільному", что работники школы не против вакцинации как таковой – но против принуждения к ней. Внедрение обязательной вакцинации от COVID-19 они считают нарушением их прав.

"Везде нашими правами просто пренебрегают. Нами хотят помыкать, словно какими-то безвольными и совсем недумающими людьми", – уверена Алла Варлыга.

Отстраненные работники готовятся идти в суд, чтобы вернуть свою работу – и при этом не вакцинироваться.

Один из лидеров украинских антивакцинаторов, блогер из Львова Остап Стахов со своими сторонниками 8 ноября ворвался в Иезупольский лицей на Прикарпатье – таким образом они хотели вернуть работу отстраненной учительнице начальных классов Галине Бусько.

"Я написала, что я не согласна вакцинироваться. Потому что вакцинироваться или не вакцинироваться – это моя воля", – заявила учительница, – пишет kurs.if.ua.

Она также добавила, что сделала только те прививки, которые "считала нужным".

"Это есть медицинское исследование, и я не хочу делать на себе эксперимент", – заявила Бусько, не уточнив, о каком исследовании, якобы подтверждающем ее опасения, идет речь.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна, среди них и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, которые не вакцинировались от коронавируса, начали отстранять от работы и будут лишать зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут относиться к трудовому стажу.

Профсоюзы работников образования и науки обращались к Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Прикарпатье, в Коломыйской городской общине, отстранили от работы двух учителей . У них обнаружили поддельные COVID-сертификаты . В общей сложности липовые COVID-сертификаты обнаружили у четырех педагогов. Полиция проводит досудебное расследование.

В Черкасской области семейный врач вместе со своей знакомой предлагал украинцам за 5 тыс. грн получить международный COVID-сертификат без самой вакцинации. За такую оплату обещали внести данные о вакцинации в соответствующие реестры.