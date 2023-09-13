Более 250 произведений украинской литературы для школьников теперь в свободном доступе: где послушать бесплатно

Крупнейший украинский сервис с аудиоконтентом MEGOGO AUDIO запустил в бесплатный доступ проект "Укрлит". Более 250 произведений украинской литературы для учащихся средней и старшей школы теперь доступны к свободному прослушиванию для всех желающих.

О старте программы сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Там отметили, что "Укрлит" – совместная инициатива МОН, медиасервиса MEGOGO, Министерства цифровой трансформации и Дія.Освіта.

Среди озвученных рассказов – "Крылья" Лины Костенко, "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого, "Тени забытых предков" Михаила Коцюбинского, "Я (Романтика)" Николая Хвылевого, "Город" Валерьяна Подмогильного и другие. Некоторые крупные произведения пока в сокращенном формате, позже будут добавлены полные версии. Голосовые интерпретации сформированы в рамках проекта и соответствуют программе для общеобразовательных учебных заведений. Длительность озвучивания – более 108 часов.

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Проект "Укрлит" открывает новые возможности для обучающихся дистанционно или в смешанном формате. В этом контексте дети могут свободно слушать литературные произведения независимо от своего места пребывания, отмечают в министерстве.

"В этом году дистанционно будут учиться примерно 2,5 тысячи школ, почти 4 тысячи — в смешанном формате. Еще несколько сотен тысяч детей получают знания за рубежом, и для них образование — это живая связь с Украиной. Кроме того, есть дети с инвалидностью и те, кому аудиоформат просто удобнее. Эти озвученные произведения созданы, чтобы нашим детям было легче учиться, легче понимать информацию и дозировать нагрузку. А для детей за границей – это знак, что мы о них помним, заботимся и ждем домой после войны", – сказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Для озвучки произведений в рамках проекта привлекли профессиональных актеров театра и звездных дикторов. Такой формат расширяет доступ к литературным произведениям, входящим в школьную программу и открывает перед учениками и учителями новый способ потребления контента.

"На фоне полномасштабного вторжения мы видим рост пользовательского интереса к образовательным продуктам. Проект "Укрлит" отвечает запросу, ведь аудиообразования могут стать предметом интерактивного обучения в условиях гибридного процесса посещения школы, а также будут помогать совершенствовать речевые навыки", – комментирует СЕО и основатель MEGOGO Владимир Боровик.

В Минцифре отмечают, кроме цели сделать обучение для школьников более интерактивным, проект побуждает подростков потреблять только лицензионный контент. Инновационный подход позволяет сохранить и популяризировать наследие украинской литературы не только среди молодого поколения, но способствует повышению образовательного уровня всех украинцев.

"Мы в Минцифры считаем, что образование является фундаментом развития человеческого капитала. Создание современного украинского образовательного контента, цифровых и инклюзивных возможностей для изучения литературы будет полезным не только для школьников, но и для широкой аудитории. По данным исследования ABF Creative, 48% детей отмечают, что прослушивание любимого аудиоконтента делает их более счастливыми, а 63% родителей заметили улучшение оценок своих детей благодаря аудиоконтенту", – отмечает Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по евроинтеграции.

Среди участников проекта, которые присоединились к озвучке – Павел Буковский, Александр Кравченко, Артем Каюн, Татьяна Каюн, Владимир Гурин, Людмила Чиркова, Роман Кулиш, Вероника Хныкина, Владимир Дантес, Александр Педан, Roxolana, Alyona Alyona, Антонио Лукич, Григорий Бакланов, Тимур Мирошниченко, Ната Жижченко (лидер группы ONUKA).

Проект "Укрлит" планирует расширять свой контент, добавляя полные версии и отрывки произведений, а также представляя новые произведения, которые будут включаться в программу. Это позволит учащимся и учителям иметь доступ к еще большему объему украинской литературы в удобном для обучения формате, отмечают в ведомстве.

Слушать "Укрлит" можно бесплатно в мобильном приложении MEGOGO в разделе "Аудио" на смартфонах или планшетах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемами Android Auto и Apple CarPlay.

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