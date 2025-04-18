Более 40% детей имеют избыточный вес. Школы Испании объявили борьбу с ожирением: как изменится питание

Школы в Испании объявили борьбу против детского ожирения и приняли указ об изменении питания. Причиной этому стали результаты исследования, показавшие, что более 40% детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес.

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Теперь в учебных заведениях ограничат количество жирной и жареной пищи, а также уровень сахара и кофеина в напитках. Кроме того, правительство обяжет школы предлагать вегетарианские и веганские блюда, пишет The Guardian.

Исследование национального продовольственного агентства страны показало, что 37% школ подавали только две или менее порций свежих овощей в неделю, а количество жареной пищи превышало рекомендуемый максимум. К тому же, 70% напитков в школьных автоматах содержат большое количество сахара и кофеина.

В результате, более 40% испанских детей в возрасте от шести до девяти лет имеют вес, превышающий рекомендуемый, а 17,3% были классифицированы как страдающие ожирением.

Таким образом, согласно новым правилам, которые правительство страны приняло на этой неделе, в школах Испании больше не позволят подавать напитки с содержанием сахара более 5%. Также установлены ограничения по содержанию кофеина, жиров и соли. Пиццу и пироги, которые не готовят на школьной кухне, можно подавать только один раз в месяц, а любое жареное блюдо следует готовить на оливковом или подсолнечном масле.

По словам министра защиты прав потребителей и социальных вопросов Пабло Бустиндуя, согласно новому закону по крайней мере 45% подаваемых фруктов и овощей должны быть сезонными и, в идеале, произведенными на местном уровне, с 5% сертифицированных органических продуктов.

Министр также добавил, что этот закон распространяется на все государственные и частные начальные и средние школы, что уменьшит неравенство.

"Отныне каждый день все дети и подростки будут иметь доступ к здоровой и питательной пище, независимо от дохода их семьи", – прокомментировал новый закон Бустиндуй.

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