Верят в ВСУ: каждый второй школьник Николаевщины, выехавший за границу после 24 февраля 2022 года, вернулся домой

Более половины украинских учеников и учителей Николаевщины вернулись домой и продолжают учебу. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Николаевской областной военной администрации Алла Велиховская.

Руководитель госорганизации отметила, что находящиеся за рубежом дети имеют возможность учиться дистанционно, передает издание "Новости-N". По ее словам, в Николаевской области функционирует пять учебных заведений, которые проводят онлайн-уроки.

"Уезжавшие учителя продолжали дистанционно преподавать, поэтому утечки учительских кадров практически нет", – заверила Велиховская.

Она отметила, что с началом полномасштабной войны России против Украины за границу из Николаевской области выехали 27 904 школьника и 759 учителей. В настоящее время 13 534 ученика и 459 педагогических сотрудников вернулись, еще 14 370 детей школьного возраста и 300 педагогов находятся за границей.

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Велиховская также добавила, что на территории Николаевщины в заведениях дошкольного образования учится 1 187 детей, школах – 4 104, в профессионально-технических учебных заведениях – 547. Специальное высшее образование получают 540 граждан, в заведениях высшего образования – 1 475. Все эти соискатели образования – внутренне перемещенные лица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, Горбачев обратился к директорам школ, чтобы они не препятствовали возвращаться домой находящимся за рубежом школьникам.

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