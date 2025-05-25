Более трети украинских детей не хочет ходить на кружки: результаты исследования

37% украинских детей не имеют желания посещать кружки, а 36% не ходят на внешкольные занятия из-за отсутствия финансовых возможностей. Самая острая проблема наблюдается в семьях внутренне перемещенных лиц – 50%. Еще 33% школьников не могут ходить на кружки из-за их отсутствия, особенно это касается сельских местностей – 62%.

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Об этом говорится в результатах исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине" по инициативе "Фонда Елены Зеленской". Согласно данным, уровень участия детей во внешкольном образовании также зависит от образовательного уровня их родителей.

Так, в семьях, где родители имеют среднее образование, кружки посещают 76% детей. Этот показатель возрастает до 96% там, где родители имеют научную степень.

В семьях, которые могут позволить себе покупку жилья, уровень вовлеченности возрастает до 93%. В то же время, в семьях, которым не хватает на продукты, только 75% детей вовлечены во внешкольные занятия.

Наиболее популярными кружками являются спорт – 49% и репетиторство – 44%. При этом в городах и областных центрах уровень привлечения к этим активностям особенно высок.

В сельской местности дети значительно активнее приобщаются к волонтерству – 30% против 24% в городах, школьному самоуправлению – 28% против 23% в городах и подготовке к олимпиадам – 24% против 19% в городах. Такие различия могут быть обусловлены ограниченным доступом к платным услугам и секциям, а также более весомой ролью школы как центра социальной жизни.

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