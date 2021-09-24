Большинство школ и садиков в Украине при пожаре могут оказаться беззащитными – но они работают

Большинство школ, детсадов и других учебных заведений в Украине работают с нарушением требований противопожарной безопасности. Они должны или закрыться, или временно прекратить работу, или исправить нарушения.

Об этом OBOZREVATEL сообщили представители Объединенных территориальных общин. По их данным, таких учебных заведений в стране более 70%.

"По подсчетам Всеукраинской ассоциации ОТГ, более 70% учебных заведений не соответствуют установленным требованиям противопожарной безопасности и находятся под угрозой закрытия или приостановления деятельности", – заявила эксперт платформы "Образование" Всеукраинской ассоциации ОТГ Анна Грищенко.

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В Ассоциации ОТГ объясняют – причин такой масштабной проблемы со зданиями, где учатся дети, несколько:

годами не покупают новое оборудование для борьбы с пожарами;

нет или не работают автоматические системы противопожарной защиты;

старая система электроснабжения, которую необходимо отремонтировать или вообще заменить;

не хватает первичных средств тушения пожаров (огнетушители, покрывала из негорючего теплоизоляционного полотна, ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые лопаты, багры, ломы, топоры и т.д.).

Только за прошлый год после проверок состояния техногенной и пожарной безопасности в зданиях учреждений образования Госслужбой чрезвычайных ситуаций в админсуд подали 2 тыс. 449 исковых заявлений о приостановлении эксплуатации.

Председатель Камыш-Зорянской поселковой территориальной громады Запорожской области Игорь Гнатуша рассказал, что у них из 8 учебных заведений подали иски на 6.

"Мы понимаем, что безопасность детей должно быть на высшем уровне. Но если огнетушители, водоемы, электричество мы были в состоянии сделать, то уже сигнализацию или обработку кровель для нас неподъемные", – объяснил Гнатуша.

Поэтому руководители ОТГ говорят, что без поддержки государства проблему не решить. Но это нужно сделать, чтобы избежать закрытия учреждений и не допустить трагедий.

"Надеемся, что нас услышат народные депутаты и поддержат соответствующий законопроект по финансированию. Для этого государством предусмотрена тендерная процедура, и этот вопрос надо решить в краткосрочной перспективе", отметил председатель Горского сельсовета Киевской области Роман Дмитров, добавив, что также нужно разработать государственную программу на 3-5 лет.

Во Всеукраинской ассоциации ОТГ также добавили, что неоднократно пытались привлечь внимание правительства, Верховной Рады, министерств, чтобы решить вопрос. Но пока безрезультатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером воскресенья, 19 сентября, в Чугуеве Харьковской области загорелся спортзал школы №2. Огонь быстро уничтожил крышу и деревянное перекрытие помещения. Вероятной причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание электропроводки. На территории школы находился только сторож. Из-за пожара никто не пострадал. Детей перевели на дистанционное обучение.