Большинство учителей английского во всем мире выступили против ИИ в учебе. Результаты опроса

Учителя английского языка выступили против использования искусственного интеллекта в обучении. Педагоги, которые поделились своим опытом, работают на разных уровнях и типах учебных заведений.

Опрос был проведен British Council в 118 странах мира, результаты которого опубликованы Icef. В документе указано, что большинство учителей уже пользуются сервисом в своей работе с помощью программ по изучению языка, его генерации и чат-ботов.

Несмотря на то, что педагоги отметили определенные преимущества использования сервиса, они все же обеспокоены чрезмерной зависимостью от него школьников. По их мнению, инструмент должен дополнять, а не изменять существующие методы преподавания.

Наиболее распространенными причинами использования ИИ среди учителей стало создание учебных материалов (57%), помощь ученикам в изучении английского языка (53%) и создание планов уроков (43%).

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Также педагоги согласились с тем, что ИИ может помочь ученикам в четырех связанных сферах обучения английскому языку – чтение, письмо, аудирование и разговор. Больше учителям понравилось, что сервис предлагает инновационные инструменты для обучения, редактирования, адаптации к уровню ученика и интересные материалы для чтения.

Чуть более 50% учителей не согласились с мнением о том, что к 2035 году ИИ заменит педагога и сможет преподавать английский язык, в противовес 24% имеющих противоположное мнение.

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