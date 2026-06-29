Босиком и с открытыми окнами: как учатся дети в европейских школах во время аномальной жары

Во Франции учителя завешивают окна одеялами и разрешают детям играть в воде на улице из-за аномальной жары, а большинство учеников рады снять обувь во время уроков. В то же время в лондонских школах нет кондиционеров, из-за чего в классах слишком жарко.

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Повышение температуры заставило выбирать между закрытием школ, что приводит к образовательным потерям, и воздействием высоких температур, которые могут повлиять на результаты обучения, сообщает The New York Times. В Великобритании и Франции учебный год обычно заканчивается в июле, однако изменение климата сильно сказывается на Европе, из-за чего ученики часто находятся в старых зданиях, не приспособленных для охлаждения в жару.

Один из директоров школ на юго-западе Англии рассказал, что учебное заведение закрылось на несколько дней, поскольку дети вынуждены сидеть в "теплице шесть часов в день". Окна в классах открываются не более чем на щель, а несколько кондиционеров охлаждают только серверы, тогда как на 60 классов приходится всего 50 вентиляторов.

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В то же время власти Парижа закупают 1200 кондиционеров для 620 дошкольных учреждений и начальных школ. В тех учебных заведениях, которые продолжают работать, учителя смягчают правила ношения школьной формы и отменяют уроки физкультуры. В некоторых детских садах родители приносили вентиляторы из дома, директор накрывал окна одеялами, чтобы в комнатах было темнее, а учителя наполняли бассейны с игрушками водой и позволяли детям играть в затененной части внутреннего двора.

Бельгия объявила предупреждение о жаре для большей части страны, поэтому некоторые учебные заведения решили приостановить занятия, в то время как другие добавляют "охлаждающие уроки" в виде игр на свежем воздухе с водой. Чтобы избежать перегрева, одна начальная школа перенесла некоторые занятия в конференц-залы местных предприятий, оборудованные кондиционерами.

Родители считают, что детям опасно находиться в школах, каждый раз нанося на детей солнцезащитный крем, в то время как руководители учебных заведений вынуждены принимать собственные решения. Ведь, например, британское Министерство образования заявило, что не рекомендует закрывать школы из-за жары, мотивируя это тем, что такую погоду можно пережить безопасно.

Во Франции почти 10 000 из 60 000 школ закрылись или изменили расписание из-за жары. В Великобритании нет подобных данных, но местные новости свидетельствуют о том, что многие учебные заведения частично закрываются. Несмотря на то, что дети не ходят на уроки, родители сталкиваются с трудностями, ведь дома или в других местах, где они находятся, не посещая занятия, может не быть возможностей для охлаждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европа продолжает устанавливать температурные рекорды из-за распространения экстремальных погодных явлений. Жара, начавшаяся примерно 20 июня, стала самой сильной из зафиксированных в Европе и привела к перебоям в производстве электроэнергии, повреждению инфраструктуры и перегрузке систем здравоохранения.

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