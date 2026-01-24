Видео дня
Брауни без сахара для детей: как приготовить полезный десерт
Десерты для детей могут быть не только вкусными, но и полезными. Воспользуйтесь следующим рецептом и сделайте брауни, которое получится сладким не из-за сахара, а из-за натуральных и очень питательных ингредиентов.
Идея приготовления брауни из полезных продуктов для детей опубликована на странице фудблогера karinazinkoo в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 банан
- 150 г отварного батата
- 1 яйцо
- 120 мл. молока
- 30 г какао
- 80 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. В одной емкости соединить банан, батат, яйцо и молоко.
2. Добавить 30 г какао.
3. Добавить 80 г муки и 1 ч.л. разрыхлителя.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
5. Сначала брауни будет влажное. Через 20 минут влажность исчезнет.
6. Готовое брауни оставить на некоторое время остыть, а тогда подавать.
