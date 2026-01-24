Брауни без сахара для детей: как приготовить полезный десерт

Десерты для детей могут быть не только вкусными, но и полезными. Воспользуйтесь следующим рецептом и сделайте брауни, которое получится сладким не из-за сахара, а из-за натуральных и очень питательных ингредиентов.

Идея приготовления брауни из полезных продуктов для детей опубликована на странице фудблогера karinazinkoo в Instagram.

Ингредиенты:

1 банан

150 г отварного батата

1 яйцо

120 мл. молока

30 г какао

80 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. В одной емкости соединить банан, батат, яйцо и молоко.

2. Добавить 30 г какао.

3. Добавить 80 г муки и 1 ч.л. разрыхлителя.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

5. Сначала брауни будет влажное. Через 20 минут влажность исчезнет.

6. Готовое брауни оставить на некоторое время остыть, а тогда подавать.

