Британская школьница неожиданно родила – это стало сюрпризом даже для нее. Фото

Британская школьница Алексис Куин не заметила, что беременна. Роды стали большой неожиданностью не только для родственников, но и для нее самой.

О "сюрпризе" девушка рассказала в серии видео на TikTok. Сейчас Алексис 19 лет, в TikTok она себя подписала как "мама-подросток". Родила своего сына девушка, когда училась в 11 классе – ей было 15 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте материал до конца).

Летом школьницу мучила изжога. Она заподозрила, что беременна, и даже сделала тест. Но он был отрицательным, да и менструация не прекращалась. Так что Алексис успокоилась.

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Учебный год стартовал, подросток, по ее словам, все еще ничего не подозревала. После одного "идеального дня" в школе у Алексис разболелась спина. Девушка не спала всю ночь, обезболивающие не помогали. Утром она пожаловалась родителям на боль, но те решили, что дочь просто не хочет идти в школу.

Алексис собралась, перед выходом зашла в туалет – и тут начала рожать.

"Моя мама кричала, чтобы я спустилась по лестнице. Потом посмотрела на мою юбку, чтобы проверить, и впала в шок, когда увидела головку младенца", – рассказала девушка.

Пока мама, внезапно ставшая бабушкой, приходила в себя, тетя Алексис вызвала скорую помощь. Но там сказали, что до приезда медиков им придется справляться самим с помощью подсказок диспетчера.

Алексис родила мальчика.

"Абсолютно самое большое облегчение в моей жизни услышать его тихий крик! Когда моего ребенка положили мне на грудь – это было лучшим чувством", – подписала девушка одно из видео.

Девушка растит ребенка вместе с его отцом.

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