Будет две тысячи. В МОН объяснили, как уменьшится количество лицеев с 2027 года

В настоящее время в Украине насчитывается около восьми тысяч лицеев, однако к 2027 году их будет не более 2 тысяч. В частности, учебные заведения не смогут получить такой статус, если они будут иметь начальную или базовую школу. Исключения могут быть только по решению Министерства образования и науки (МОН) и образовательных департаментов региона.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Дмитрий Загородний в интервью Новой украинской школе. Он подчеркнул, что, согласно новым требованиям, которые будут утверждаться на законодательном уровне, некоторым лицеям придется пересмотреть свои статусы еще раз.

"Сейчас лицеев создано примерно восемь тысяч, а будет тысячи две. То есть большинство школ, которые сейчас являются лицеями, в 2027 году ими не будут. Однако 2027 год тоже не будет финальным в формировании сети. Изменения возможны и в дальнейшем учитывая демографическую ситуацию", – объясняет замминистра образования.

По его словам, будет также переходный период, ведь с 2032 количество учеников старшей школы начнет уменьшаться. Именно поэтому МОН предполагает создание компромиссных учреждений образования с небольшим количеством детей.

"Между 2027 и 2032 годами будет переходный период, поскольку после 2032-го количество детей в старшей школе начнет уменьшаться. Поэтому на переходный период мы предполагаем, что в сети может быть определенное количество компромиссных школ, где детей будет немного. Или где поймем, что это не идеальный лицей, мы не готовы в него инвестировать, но он нужен именно здесь и сейчас, потому что в нем много учеников", – добавляет чиновник.

Он отметил, что в общинах, где уже сформирована сеть с обособленными лицеями от начального и базового звеньев, не планируется ничего менять. По словам Завгороднего, вероятно именно эти учебные заведения будут участвовать в пилотировании реформы.

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