Была искренней и влюбленной в образование: во Львове попрощались с замглавы МОН Любомирой Мандзий

Умерла заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий – ей было всего 48 лет. Она ушла из жизни в эту субботу, 27 ноября.

Сегодня, 29 ноября, во Львове Любомиру Мандзий провели в последний путь. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о педагоге и как о ней вспоминают коллеги.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий скончалась в субботу, 27 ноября. Ей было всего 48 лет.

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"С грустью сообщаем, что сегодня днем перестало биться сердце Любомиры Мандзий", – говорится в сообщении, которое на странице Любомиры Мандзий в Facebook оставила ее семья.

В сообщении отмечается, что последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, держалась до последнего. По информации ZAXID.NET, у нее был рак.

"Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера", – написали ее близкие.

Под постом на странице пользователи оставили более 2 тысяч комментариев со словами соболезнования. Среди них – ведущая ТСН Маричка Падалко, епископ УГКЦ и президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, эксминистерша образования и науки Лилия Гриневич, Анна Новосад, эксминистр образования и науки, ныне глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

Прощание с Любомирой Мандзий состоялось во Львове. В воскресенье, 28 ноября, – прошел парастас в храме Вознесения Господня. Сегодня, 29 ноября, в 10:00 в том же храме Вознесения Господня началась литургия, после – заупокойное богослужение. Похоронили Любомиру Мандзий на Яновском кладбище.

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака во Львовской области . Ее альма-матер – Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Выше она окончила по специальности "География".

С 2001 года по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 2016 году Любомира Мандзий начала работу во Львовской облгосадминистрации – до 2019 года возглавляла департамент образования и науки .

В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Госслужбы качества образования во Львовской области .

В сентябре 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины. С 25 марта 2020 года по 25 июня 2020 года она исполняла обязанности министра образования и науки Украины – до назначения Сергея Шкарлета.

"Нам всем будет очень не хватать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память", – написал Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Госпожа Любомира Мандзий была искренним, целеустремленным и профессиональным человеком. Имел честь работать вместе", – написал Сергей Шкарлет в Telegram.

Премьер-министр Денис Шмигаль также выразил соболезнования родным и близким Людмилы Мандзий.

"Знал госпожу Любомиру как искренний, положительный и преданный любимому делу человека", – написал в Telegram премьер-министр.

На странице Офиса президента от имени Владимира Зеленского в Facebook выразили соболезнования и отметили, что ее смерть – большая потеря для украинского образования.

"Украинское образование потеряла настоящего педагога, человека, преданного делу обучения новых поколений. Украина потеряла патриотку, достойную гражданку, для которой жизнь без цинизма была личным правилом", – говорится в сообщении.

Коллеги и друзья запомнят ее заботливость, готовность прийти на помощь, ее смелость и умение защищать свои принципы, – добавили в ОП.

Лилия Фещук – коллега Любомиры Мандзий – рассказала, что Мандзий поддержала ее в непростое время. И ее смерть – еще одна рана в сердце.

"Больно, невыразимо больно говорить и писать эти слова о светлом, всегда улыбающемся, искреннем ЧЕЛОВЕКЕ, который всегда был рядом. Мы должны были перейти в обращении на "ты", но было не суждено, мы должны встретиться, но не сложилось, а я так ждала в прошлое воскресенье звонка... но не дождалась... Наверное, Бог что-то перепутал...", – написала Лилия Фещук на своей странице в Facebook.

А бывшая студентка Любомиры Мандзий Ольга Карабан вспомнила, как та отправила всю группу пересдавать экзамен.

"По ее словам, мы могли бы сложить его лучше. Помню, мне это удалось лишь с третьей попытки... Спасибо ей за те знания, которые она упорно вкладывала в наши головы", – написала девушка в Facebook.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце октября скончался проректор по научной работе Ужгородского национального университета, профессор, доктор физико-математических наук Игорь Студеняк. Ему был 61 год. По данным местных СМИ, недавно проректор лечился от COVID-19.