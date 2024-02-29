Бывшая преподавательница пожертвовала $1 миллиард, чтобы обучение в колледже было бесплатным: реакция студентов трогает до слез

Бывшая профессор Медицинского колледжа Альберта Энштейна в Нью-Йорке Рут Готтесман пожертвовала 1 миллиард долларов, чтобы студенты могли учиться бесплатно. Это один из самых больших вкладов, которые когда-либо делали школе США.

Реакция студентов на такой поступок была просто потрясающей. Все начали аплодировать, прыгать от радости, звонить по телефону своим родителям и не могли сдержать слез. Ведь стоимость обучения слишком высока для молодежи этого района, что заставляет их влезать в долги, сообщает BBC. Возмещение за обучение получат также студенты последнего курса, говорится в заявлении колледжа.

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Доктор Питер Кэмпбелл описал этот день как самый счастливый из тех, которые он пережил за 20 лет преподавания.

"Мы увидели всех наших студентов, которые пришли, они были абсолютно наэлектризованы. Я никогда в жизни не видел, чтобы 20-летняя молодежь была настолько счастлива вместе. Там было так много чистого счастья", – подчеркнул преподаватель.

Видео дня

Декан университета доктор Ярон Йомер сказал, что такое пожертвование поможет привлекать молодежь, которая отдана медицине, а не только тех, кто может позволить себе оплатить обучение.

Студенты отмечают, что теперь они смогут не устраиваться на дополнительные работы, чтобы взять ссуду для получения степени. Более того, они радуются, что могут учиться по призванию, а не выбирать профессии, за которые платят больше, дабы содержать свои семьи.

"Выбирая карьеру, я очень часто думаю о деньгах, потому что они для меня очень важны. Я похожу из семьи с низкими доходами, а уличные работы – не самая прибыльная сфера. Но теперь мне не нужно волноваться о том, что я должен выбрать специальность, за которую платят больше, чтобы я мог поддерживать семью. Я действительно могу делать вещи, которые мне очень нравятся", – сказал один из студентов.

Готтесман сказала, что врачи, которые учатся в этом колледже, продолжают оказывать лучшую медицинскую помощь жителям района и во всем мире.

Бывшей преподавательнице сейчас 93 года. Она начала работать в учебном заведении в 1968 году, изучая проблемы с учебой. Женщина руководила программами грамотности и разработала широко используемые протоколы скрининга и оценивания.

Такое состояние Готтесман получила от своего покойного мужа, который был известным финансистом на Уолл-стрит.

"Я очень благодарна моему покойному мужу, Сэнди, за то, что он оставил эти средства на мою опеку, и я чувствую себя благословенной, получив большую привилегию сделать этот подарок для такого достойного дела", – сказала педагог.

Около 50% первокурсников Эйнштейна являются выходцами из Нью-Йорка, 60% из которых – женщины.

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