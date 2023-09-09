Часть студентов отчислят из вузов через 10 дней после поступления: кто подпадает под исключение

В украинских университетах уже более двух лет обучение проводится преимущественно в дистанционном формате. Однако с сентября 2023 года студенты должны вернуться в аудитории. Те, кто не появятся в течение 10 дней на пары, могут быть отчислены по решению руководителей учебных заведений.

Об этом пишет издание Vesti. В Национальном авиационном университете рассказали, что в течение первых десяти дней нужно собрать информацию о студентах, которые будут учиться очно и тех, кто будет работать дистанционно.

Декан факультета компьютерных наук и технологий Сергей Гнатюк отметил, что многие студенты находились за границей, однако сейчас стоит вопрос, будут ли отчислять тех, кто не вернулся за парты.

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В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко все гораздо строже. По словам Елены Кашпур, заместителя декана факультета компьютерных наук и кибернетики, согласно приказу ректора, студентов, без исключений, будут отчислять через 10 дней после начала обучения, если они не появятся на пары.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве мужчины старше 35 лет активно поступают в вузы. Среди "новоиспеченных" студентов один затруднился ответить на кого будет учиться.

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