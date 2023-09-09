Часть студентов отчислят из вузов через 10 дней после поступления: кто подпадает под исключение

Obozrevatel
Моя Школа
753
Часть студентов отчислят из вузов через 10 дней после поступления: кто подпадает под исключение

В украинских университетах уже более двух лет обучение проводится преимущественно в дистанционном формате. Однако с сентября 2023 года студенты должны вернуться в аудитории. Те, кто не появятся в течение 10 дней на пары, могут быть отчислены по решению руководителей учебных заведений.

Об этом пишет издание Vesti. В Национальном авиационном университете рассказали, что в течение первых десяти дней нужно собрать информацию о студентах, которые будут учиться очно и тех, кто будет работать дистанционно.

Декан факультета компьютерных наук и технологий Сергей Гнатюк отметил, что многие студенты находились за границей, однако сейчас стоит вопрос, будут ли отчислять тех, кто не вернулся за парты.

Видео дня
Часть студентов отчислят из вузов через 10 дней после поступления: кто подпадает под исключение

В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко все гораздо строже. По словам Елены Кашпур, заместителя декана факультета компьютерных наук и кибернетики, согласно приказу ректора, студентов, без исключений, будут отчислять через 10 дней после начала обучения, если они не появятся на пары.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве мужчины старше 35 лет активно поступают в вузы. Среди "новоиспеченных" студентов один затруднился ответить на кого будет учиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!