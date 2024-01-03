Часть учебных заведений на Харьковщине могут перевести на оффлайн и смешанное обучение: что известно и когда это произойдет

Офлайн-обучение на Харьковщине планируется начать не раньше 1 сентября 2024 года и только в нескольких районах. Об этом рассказал заместитель директора департамента науки и образования обладминистрации Андрей Васильев.

Чиновник отметил, что такие изменения могут произойти только в случае, если будет разрешать ситуация с безопасностью. По его словам, в регионе можно рассматривать сейчас два района – Лозовский и Красноградский, ведь они наиболее удалены от границы с Россией. Такими мыслями Васильев поделился с "Суспільним".

"Пока можем рассчитывать на возможность офлайн-образования только в двух районах. Плюс метрошкола Харькова. Лозовская и Близнюковская общины планируют организовать офлайн-обучение в 16 заведениях дошкольного образования, при наличии ситуации безопасности. Там около 1659 воспитанников", – сказал заместитель руководителя департамента.

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Он добавил, что в случае со школами детей можно организованно довозить на автобусах, однако с дошкольниками делать это запрещено. Васильев также отметил, что в настоящее время все учебные заведения остаются работать дистанционно, однако некоторые вузы планируют учиться в смешанном формате.

"Есть пять заведений Харькова, которые планируют в 2024 году возобновить обучение в смешанном формате, это с сентября. Проблема в вузах, как в профессиональном высшем образовании, так и в профтехническом образовании есть часть еще практической составляющей. В техникумах направляем слушателей последних курсов на практику на предприятие", – отметил чиновник.

По его словам, к таким вузам относятся университет имени Каразина, медуниверситет, экономический университет имени Кузнеца, университет искусств имени Котляревского и государственная академия дизайна и искусств.

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