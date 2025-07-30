Частная школа в Намибии поразила сеть: детей моют в корытах, еду готовят на огне, а во дворе живут поросята. Фото

Украинская ученая и преподавательница Руслана Радчук, которая проживает в Германии, поразила сеть рассказом о частной школе в Намибии. В ней есть хостел, еду готовят на открытом огне, а малышей моют в корытах.

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Соответствующий пост с яркими фотографиями ученая разместила на своей странице в Facebook. Школа была основана год назад для учеников младших классов.

"Это большая огороженная, фактически пустая территория с парой зданий и парой деревьев. Под одним деревом заграждение с тремя поросятами и контейнером для круп", – рассказывает Рудчак.

По ее словам, в одном здании помещения для четырех классов, а во втором – хостел. В школе учится 120 детей с дошкольников до 4-го класса.

"Половина детей живет в хостеле. Вода есть. Один кран. Ежедневно детям готовят на открытом огне. Есть нормальные чистые туалеты и умывальники, сделанные из ведра. Детей моют каждый день, потому что там песок. Для этого им выдают маленькие корыта. Воду греют на кострище", – делится своими впечатлениями автор.

Пользователи в комментариях начали расспрашивать об учителях и их заработной плате. Как объясняет Радчук, в Намибии у людей очень контрастные зарплаты, поэтому кому-то оплата школы может быть неподъемной, а для кого-то это вполне доступные расходы.

Также пользователи поинтересовались, куда эти дети идут после 4-го класса и где получали образование учителя, которые работают в этой школе.

"Школу планируют развивать дальше. Кроме того, в Намибии есть муниципальные школы. Я спрашивала, где и как получали образование мои намибийские друзья. Они из обычной большой семьи, учились в обычной школе, а затем в университете. Выглядит так, что там есть нормальные социальные лифты", – отвечает автор поста.

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