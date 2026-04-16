Чем обработать картофель перед посадкой: его следует разделить

Перед посадкой картофель важно разделить на ранние и поздние сорта, ведь обрабатывать их одинаково нельзя. Для раннего картофеля жесткие химические протравители не подходят, потому что он созревает слишком быстро, и вещества могут не успеть распасться.

Зато поздние сорта, которые закладывают на хранение, можно защищать специальными препаратами еще до высадки.

Почему картофель надо делить перед посадкой

Подготовка картофеля начинается примерно за месяц до посадки. Клубни лучше всего проращивать в светлом прохладном месте, где держится температура около 12–15 градусов. Если держать картофель в тепле слишком долго, он пересохнет, сморщится и потеряет силу.

Чтобы клубни не пересушивались, их стоит время от времени слегка сбрызгивать водой из распылителя. Так удается поддержать нормальное состояние картофеля до момента высаживания в грунт.

Самое важное правило – сразу разделить картофель на две группы. Первая – это ранние сорта, которые подкапывают уже в июне или июле. Вторая – поздние, предназначенные для хранения на зиму.

Чем обработать поздний картофель

Для поздних сортов, которые выращивают на хранение, предпосадочная обработка может стать практичным решением. Обработанные клубни обычно получают защиту от основных вредителей на старте роста, что помогает сэкономить время и силы.

Обычно клубни раскладывают на пленке, готовят раствор по инструкции, равномерно опрыскивают картофель и оставляют его на несколько часов, чтобы он высох.

Покупать такие средства стоит только в специализированных магазинах. Также не следует забывать о перчатках и осторожности во время работы. А вот бордоскую смесь на этом этапе лучше не использовать, поскольку она может повредить нежные ростки.

Чем обработать ранний картофель

С ранним картофелем подход должен быть другим. Поскольку его собирают быстро, безопаснее обойтись без агрессивной химии. Чаще всего советуют добавлять в лунку во время посадки горчичный жмых или немного луковой шелухи.

Такие добавки не дают мощной защиты, но могут иметь легкий профилактический эффект и одновременно работают как органическая подкормка. Если вредителей на участке очень много, этого, конечно, не хватит, но как мягкий стартовый вариант это имеет смысл.

В последнее время также популярны биологические средства на основе полезных грибов и бактерий, в частности триходерма или метаризин. Но есть важный нюанс: в холодной весенней почве они работают слабо. Поэтому их целесообразнее применять позже, когда земля прогреется хотя бы до 15 градусов – например, во время полива или первого окучивания.

