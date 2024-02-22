Вузы заканчивают в 28 лет, каждый сам за себя: чем обучение в Чехии отличается от Украины

В связи с войной России против Украины определенное количество выпускников решают получать образование за границей. В частности, многие из будущих студентов выбирают обучение в Чехии. Система в иностранных университетах может несколько отличаться от украинской. Это относится к длительности программ, финансовому вопросу и другим организационным моментам.

Proukrainu собрало основные отличия между украинским и чешским образованием. Издание отметило, что разница в учебном процессе достаточно заметна. В частности, в Украине сессия может длиться 2-3 недели, а расписание занятий составляют в деканате, общаясь со старостой, а не студентами. В Чехии слушатели руководствуются индивидуальным планом, а период лекций и экзаменов может длиться больше месяца, от чего и будет зависеть, когда начнутся каникулы.

Кроме того, чешские студенты учатся бесплатно, однако должны платить за это "кредитами", которые получают от уровня успеваемости на экзаменах. Старост и групп нет, "каждый сам за себя", а преподаватели требовательны. В некоторых вузах возможность пересдать предметы есть только один раз.

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В украинских учебных заведениях сессия проходит спокойно, преподаватели пытаются помочь и подсказать, чтобы студенты набрали высшие баллы, а в случае несдачи с первого раза – всегда есть шансы это исправить.

Разница также ощущается и в возрасте получения высшего образования. В Украине он варьируется от 22 до 24 лет. В большинстве случаев молодежь учится 5 лет – 4 бакалавра и 1 магистр, а по некоторым специальностям возможна докторантура. Также они могут выбирать между бюджетом и контрактом.

В то же время чешские студенты заканчивают университеты в 25-28 лет, учась по болонской системе – 3 года бакалавриата, 2 магистратуры и 1 докторантуры. Первые 4 года бесплатные, но только для тех, кто владеет чешским языком. Стоимость получения образования на английском составит около 5 тысяч евро.

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