''Чем рабы отличаются от крепостных?'' Артур Пройдаков объяснил, что не так с уроками литературы в школе

Один из лучших педагогов мира Артур Пройдаков рассказал, что не так с уроками украинской литературы в школах. Учитель привел в пример, когда однажды спросил у школьников во многом разница между рабами и крепостными. В результате дискуссии в классе удалось не только разобраться в этом, но и больше узнать о тематических произведениях.

Как уверяет Пройдаков в интервью The Ukrainians, лететь галопом по текстам – это не литература. Его в первую очередь интересует, чтобы дети обобщали и делали выводы при прочтении произведений.

"Недавно читали "Институтку" Марка Вовчка. Я спросил учеников, что им известно о крепостничестве. Один из учеников сказал, что это рабы. Я спрашиваю, чем отличается рабство от крепостного права. Здесь литература заканчивается, начинается экскурс в историю. К счастью, есть короткие хорошие видео, объясняющие разницу между рабством и крепостничеством, затем мы говорим о фильмах, описывающих эти явления: "Бесславные крепостные", "Двенадцать лет рабства", "Джанго свободен". И когда разбираемся в нюансах, то переходим к произведению понимаем, почему плохая барышня всех бьет", – сказал Пройдаков.

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Он уверяет, что в школах страдает качество чтения, ведь на обсуждение одной книги, которую нужно прочесть по программе, выделяется 2-4 часа. По его словам, за это время удается схематически обратить внимание на сюжет. А потом, когда детей на тестах спрашивают, в каких произведениях есть казаки – они дают правильный ответ, получают высокие оценки и похвалу.

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