1. Смотреть в глаза собеседнику.

2. Делать неожиданные подарки. Просто так, даже без повода.

3. Учась в онлайне, не заклеивать жвачкой камеру компьютера.

4. Тратить деньги с умом.

5. Не возвращаться домой в одиночку поздно вечером, и не разговаривать с незнакомцами.

6. Открывать бутылку шампанского. Особенно будущих мужчин. И не напиваться.

7. Ладить даже с теми, кто может не нравиться.

8. Знать, когда нужно сказать "нет", когда "да", а когда "может быть".

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9. Проигрывать с достоинством и спорить корректно. Заводя спорщика в тупик.

10. Не опаздывать.

11. Чаще говорить "чем вам помочь?", "спасибо", "извините". "Вы абсолютно правы".

12. Втайне овладевать новыми скиллами. Вместо хобби.

13. Взять за правило писать и звонить родным. Не заставлять других нервничать из-за себя.

14. Правилам самокатного движения по тротуарам.

15. Умению распознавать намерения других людей.

16. Мечтать о несбыточном.

... А что бы украинские родители добавили бы в этот список?

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