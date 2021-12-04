Чему британские родители обязательно учат детей?
1. Смотреть в глаза собеседнику.
2. Делать неожиданные подарки. Просто так, даже без повода.
3. Учась в онлайне, не заклеивать жвачкой камеру компьютера.
4. Тратить деньги с умом.
5. Не возвращаться домой в одиночку поздно вечером, и не разговаривать с незнакомцами.
6. Открывать бутылку шампанского. Особенно будущих мужчин. И не напиваться.
7. Ладить даже с теми, кто может не нравиться.
8. Знать, когда нужно сказать "нет", когда "да", а когда "может быть".
9. Проигрывать с достоинством и спорить корректно. Заводя спорщика в тупик.
10. Не опаздывать.
11. Чаще говорить "чем вам помочь?", "спасибо", "извините". "Вы абсолютно правы".
12. Втайне овладевать новыми скиллами. Вместо хобби.
13. Взять за правило писать и звонить родным. Не заставлять других нервничать из-за себя.
14. Правилам самокатного движения по тротуарам.
15. Умению распознавать намерения других людей.
16. Мечтать о несбыточном.
... А что бы украинские родители добавили бы в этот список?
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- Facebook Владимира Спиваковского