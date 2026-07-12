'Через несколько дней у вас точно что-то украдут'. Украинская студентка взорвала сеть советами для первокурсников: что стоит взять с собой в общежитие

Украинская студентка поделилась советами для первокурсников, готовящихся к заселению в общежитие, и предупредила о типичных бытовых трудностях. Девушка по имени Дина обобщила свой личный опыт в виде небольшого списка рекомендаций.

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Ролик об этом она опубликовала в TikTok. В первую очередь девушка посоветовала будущим первокурсникам заранее составить список необходимых вещей и не брать лишнего, ведь места в комнатах обычно мало.

В то же время она перечислила базовые вещи, которые необходимо иметь с собой: постельное белье, полотенце, резиновые тапочки для душа, а также тазик или черпак "на случай, если не будет воды". Что касается кухонной утвари, Дина посоветовала брать минимум – только для себя, а уже позже докупать необходимое.

Также она порекомендовала сразу привезти из дома запас продуктов и не рассчитывать, что все удастся легко приобрести на месте. Особое внимание она уделила мелочам, которые со временем становятся незаменимыми: удлинитель, прищепки или резинки для хранения круп и специй.

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В то же время девушка предостерегла будущих студентов от распространённой проблемы в общежитиях. "Через пару дней после заселения у вас точно что-то украдут", – в шутливом тоне, но всерьез сказала она.

В комментариях особенно часто спрашивали о том, что нужно для обустройства кровати. Оказалось, что в разных общежитиях правила относительно того, кто предоставляет матрас и другие предметы, различаются.

А еще среди популярных вопросов были вопросы о мелкой бытовой технике. Комментаторов интересовало, можно ли взять с собой электрочайник и мультиварку. А также спрашивали о принадлежностях для различных хобби, например, о гитаре.

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