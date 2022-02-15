Черкасская учительница в гимназии избила бывшую сваху и чуть не столкнула с лестницы: теперь у нее есть судимость

В Черкассах осудили учительницу гимназии №9, которая в заведении чуть не столкнула с лестницы и избила свою бывшую сваху. Конфликт между женщинами произошел в присутствии детей.

Суд признал учительницу виновной в нанесении легких телесных повреждений. Ей нужно будет уплатить 850 грн штрафа в качестве наказания и еще 25,6 тыс. грн по гражданскому иску прежней свахи. Такой приговор вынес Приднепровский районный суд Черкасс.

Как говорится в тексте приговора, размещенном в Едином реестре судебных решений, инцидент произошел 28 сентября 2020 в черкасской гимназии №9.

Учительница, которая на тот момент находилась уже на пенсии и продолжала работать в гимназии, устроила драку в присутствии учеников гимназии. Конфликт у нее произошел с бывшей свахой.

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Они вместе стояли на площадке между лестницей в гимназии и ссорились. В какой-то момент учительница начала толкать женщину в спину и плечи. Та, "пытаясь избежать неизбежного падения", крепко держалась за перила.

А педагог в это время четыре раза нанесла ей удары мобильным телефоном по голове и правому плечу. После этого разодрала ногтями руку потерпевшей. Медицинская экспертиза показала, что у бывшей свахи учительницы были ссадины правой кисти, травматические отеки на шее и пояснице.

Однако педагог свою вину на суде не признала. Она объяснила, что сын со своей уже бывшей тещей конфликтуют несколько лет. Сын учительницы и дочь потерпевшей развелись, якобы – как раз по вине потерпевшей. Суд признал, что их дети – внуки потерпевшей и обвиняемой – должны жить с отцом, то есть с сыном учительницы.

Сваха препятствовала исполнению этого решения. В день, когда произошла потасовка, учительница взяла внуков с собой в гимназию – чтобы дети увидели, где будут учиться (они с сыном решили перевести их в эту же гимназию №9). А бывшая сваха пришла в заведение и хотела их забрать. Педагог заверила, что не дралась. Более того, считает, что не она избивала прежнюю сваху, а наоборот, последняя толкала и провоцировала ее.

"То, что указывает потерпевшая, что она ее избивала, а она в это время просто стояла, то это все не правда. Избиения не было, они между собой толкались. Если бы она была такая избитая, разве бы она ходила два часа по школьному дворе и ждала полицию", – такую версию озвучила педагог на суде.

А вот потерпевшая полиции объяснила, что насилие для той – это обычное дело, поскольку сын учительницы неоднократно избивал ее дочь. Иногда, по ее словам, и "до увечья".

Женщина также подала гражданский иск, в котором попросила взыскать материальный ущерб с учительницы в размере 679,22 гривны – это расходы на лечение. Еще она хотела возмещения морального ущерба на сумму 15 тыс. грн, который заключается в нравственных страданиях во время конфликта и после него. Ее возмущает, что конфликт произошел перед детьми, и виновна в этом женщина – педагог. Кроме того, после драки она долго не могла прийти в себя и нормально жить.

Суд квалифицировал действия учительницы по ч. 1 статьи 125 Уголовного кодекса (Умышленное легкое телесное повреждение), признал вину полностью доказанной и назначил наказание в виде штрафа – 850 грн.

Гражданский иск потерпевшей суд удовлетворил частично. Поэтому педагог должна заплатить бывшей свахе:

2 679,22 грн. материального ущерба;

5 тыс. грн. морального вреда;

18 тыс. грн. – в качестве возмещения расходов на адвокатов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :