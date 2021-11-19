Чиновники времен Януковича не могут быть назначены ректорами вузов – решения Кабмина
Чиновники времен экс-президента Виктора Януковича не смогут быть избранными на должность ректора высшего учебного заведения. Теперь кандидаты на этот пост будут проходить проверку, предусмотренную законом о люстрации.
Такое решение принял Кабмин. Изменения внесли в Методические рекомендации по особенностям избирательной системы и порядку избрания руководителя заведения высшего образования, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
На заседание 17 ноября правительство внесло изменения в Методические рекомендации по особенностям избирательной системы и порядку избрания руководителя высшего образования.
Как пояснили в МОН, цель этих изменений – усовершенствовать процедуру выборов руководителя вуза "с соблюдением принципов демократичности, открытости и гласности ".
"Это минимизирует возникновение спорных вопросов при проведении первого и второго тура выборов", – добавили в пресс-службе МОН.
Главное новшество – теперь все кандидаты на должность ректора должны проходить проверку, предусмотренную законом о люстрации (официально – "Об очищении власти"). Если обнаружат, что кандидат принадлежит к лицам, которым запрещено занимать руководящие должности – ему обязаны отказать в назначении на должность.
Еще два важных изменения:
победителем выборов считается кандидат, набравший более 50% голосов лиц, которые должны брать право голосовать. В случае проведения второго тура – более 50% голосов голосовавших.
объявление о проведении конкурса учредитель должен разместить на официальном сайте, а заведение высшего образования – на своем. И сделать они это должны не позднее, чем за два месяца до истечения срока контракта лица, занимающего должность руководителя, или в течение недели со дня образования вакантной должности.
*Согласно закону "Об образовании", основатель высшего учебного заведения – государство, территориальная община, физическое и/или юридическое лицо, решением и за счет имущества которого учреждено высшее учебное заведение.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Согласно ему, в Украине запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 – есть во времена президентства Виктора Януковича.
В Украине высшими учебными заведениями не могут руководить люстрированные служащие, то же касается и исполняющих обязанности руководителей. В 2018 году группа в то время народных депутатов от "Оппозиционного блока" сделала представление в Конституционный суд, пытаясь обжаловать норму закона "О высшем образовании". Эта норма предусматривает, что не может быть избрана, назначенная (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя заведения высшего образования лицо, которое подпадает под действие закона "Об очищении власти". КС закрыл производство по соответствующему представлению этой осенью, чем подтвердил действие нормы.
В январе 2021 года выборы ректора Национального авиационного университета Украины выиграл бывший "регионал" Максим Луцкий. В Минюсте заявили, что он подпадает под люстрацию и потому не может занимать этот пост. Однако это не помешало Луцкому все равно занять должность ректора НАУ – он до сих пор на ней находится.