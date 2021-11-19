Чиновники времен Януковича не могут быть назначены ректорами вузов – решения Кабмина

Чиновники времен экс-президента Виктора Януковича не смогут быть избранными на должность ректора высшего учебного заведения. Теперь кандидаты на этот пост будут проходить проверку, предусмотренную законом о люстрации.

Такое решение принял Кабмин. Изменения внесли в Методические рекомендации по особенностям избирательной системы и порядку избрания руководителя заведения высшего образования, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

На заседание 17 ноября правительство внесло изменения в Методические рекомендации по особенностям избирательной системы и порядку избрания руководителя высшего образования.

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Как пояснили в МОН, цель этих изменений – усовершенствовать процедуру выборов руководителя вуза "с соблюдением принципов демократичности, открытости и гласности ".

"Это минимизирует возникновение спорных вопросов при проведении первого и второго тура выборов", – добавили в пресс-службе МОН.

Главное новшество – теперь все кандидаты на должность ректора должны проходить проверку, предусмотренную законом о люстрации (официально – "Об очищении власти"). Если обнаружат, что кандидат принадлежит к лицам, которым запрещено занимать руководящие должности – ему обязаны отказать в назначении на должность.

Еще два важных изменения:

победителем выборов считается кандидат, набравший более 50% голосов лиц, которые должны брать право голосовать . В случае проведения второго тура – более 50% голосов голосовавших .

объявление о проведении конкурса учредитель должен разместить на официальном сайте, а заведение высшего образования – на своем. И сделать они это должны не позднее, чем за два месяца до истечения срока контракта лица, занимающего должность руководителя, или в течение недели со дня образования вакантной должности.

*Согласно закону "Об образовании", основатель высшего учебного заведения – государство, территориальная община, физическое и/или юридическое лицо, решением и за счет имущества которого учреждено высшее учебное заведение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Согласно ему, в Украине запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 – есть во времена президентства Виктора Януковича.