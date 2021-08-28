Что будет с работой школ, где большинство сотрудников не вакцинировалось: ответ Минздрава

В Украине учебным заведениям, где большинство учителей не прошли вакцинацию против коронавируса, не позволят работать. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.
В Министерстве здравоохранения равняются на Евросоюз. Об этом поводу в интервью "ВВС Украина" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В Минздраве отмечают, что иммунизация в нашей стране является добровольной. Поэтому сейчас украинские учителя возмущаются, что заявлениями о подобном "закрытии" школ их фактически заставляют делать прививки против COVID-19.
"Вакцинация не является обязательной. Но большинство стран ЕС, где зарегистрированы вспышки штамма Дельта коронавируса, фиксировали большое количество новых случаев именно в учебных заведениях. И не среди учеников, а среди персонала. Поэтому такая норма есть в постановлении правительства", – объяснил главный санврач.
Так, по его словам, в Украине не смогут принимать детей школы с большинством невакцинированных работников. Он отметил, что в такой ситуации педагоги сами должны решить для себя: хотят ли они работать нормально или вынуждены будут преподавать дистанционно.
"И в то же время чувствовать определенное давление родителей из-за этого... Норма о 80% вакцинированного коллектива касается и воспитателей в детсадах, и преподавателей в университетах", – добавил Кузин.
Главный санврач признал: чтобы в такой ситуации педагогам было не так обидно, подобную норму следовало бы применить и к представителям других профессий. То есть к тем, кто работает с людьми – продавцам, кондукторам, официантам и т. д.
"Но когда мы говорим о педагогов, то должны помнить, что 1 сентября очень скоро. Поэтому такая норма заработала раньше", – отметил он.
По его словам, специалисты Минздрава разрабатывают возможные варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении сотрудников критической инфраструктуры и сферы обслуживания. Однако это ожидается не раньше середины сентября.
Напомним: в Киевской области против коронавируса вакцинировано 80% работников сферы образования, а в Волынской только 10%. Многие из педагогов боятся делать прививки, поскольку все еще доверяют мифам и фейкам.
Ранее Игорь Кузин отметил, что в Украине рассматривают введение ограничений для невакцинированных граждан. Не исключают, что людям, которые не получили прививку против COVID-19, могут запретить посещать определенные публичные площадки.
Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав утвердил новые правила по соблюдению карантина в детских садах. Подробнее о них и их эффективности читайте в материале.
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