Что будет с работой школ в Украине с 1 сентября: появилось детальное разъяснение

В Украине не собираются отменять образовательный процесс, несмотря на пандемию коронавируса и даже возможный карантин. Поэтому с 1 сентября школьники будут учиться в обычном режиме.

В этом заверил нардеп от "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин. Его комментарий опубликован на сайте партии.

"Начинаем обучение уверенно, в очном формате. Даже в случае введения карантина, еще одной волны заболеваемости, никто учебный процесс не отменит. Мы вернемся к уже проверенному формату – онлайн-обучению", – пояснил он.

С 1 сентября школьники будут учиться в обычном режиме

По словам Колебошина, работа над подготовкой Всеукраинской школы онлайн в стране не прекращалась ни на секунду. В частности, продолжалась переподготовка педагогов, а областях закупают необходимые для них ноутбуки. Так все учителя смогут проводить уроки дистанционно.

Кроме этого, территориальные общины организовали закупку ноутбуков даже для многодетных или малообеспеченных семей. Средства на все это предусмотрены "коронавирусной" субвенцией в сумме одного миллиарда гривен.

Нардеп добавил, что соблюдение санитарных норм и рекомендаций во время обучения в школах с 1 сентября сохраняются.

Сейчас нет проблем с обеспечением учебных заведений всеми необходимыми средствами. Специальных справок перед тем, как идти в школу, от учеников и родителей тоже не будут требовать.

Что касается вакцинации педагогов против COVID-19, то тем, кто не получил прививку, никто не будет запрещать выходить на работу.

"Есть рекомендации Минздрава, по которым не менее 80% педагогического состава образовательного учреждения должно быть вакцинировано. В этих условиях школы будут ячейками безопасного обучения. Каждый сам несет ответственность за свои действия", – подчеркнул Колебошин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин выделил по 2000 гривен на каждого ребенка из малообеспеченной или многодетной семьи, за которые родители должны собрать его в школу. Примечательно, что заявления взрослым писать не надо, средства на их счета поступят автоматически.

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