Что дать ребенку на перекус: простые рецепты на каждый день

Родители часто задумываются, что приготовить ребенку на перекус, чтобы это было быстро, вкусно и одновременно разнообразно. Вместо сладостей и готовых снеков всегда можно сделать простые и полезные варианты из продуктов, которые есть дома. Такие идеи помогут сэкономить время, разнообразить ежедневное меню и порадовать ребенка новыми вкусами.

Идеями полезных и простых перекусов для детей поделилась известная украинская фитнес-тренерка Марина Боржемская (insta borzhemsky) на своей странице в Instagram.

День 1

На завтрак отлично подойдет тост из цельнозернового хлеба с сыром и свежим помидором, а также йогурт без добавления сахара. Для перекуса можно подготовить нарезанные яблоки с орехами или морковные палочки с хумусом.

День 2

Быстрый завтрак – мини-омлет из яйца и шпината с хлебом из цельного зерна. Как перекус – виноград в сочетании с сырными кубиками и нарезанным огурцом.

День 3

Вкусный вариант для утра – мини-оладьи из овсянки и банана без сахара, дополненные небольшой порцией йогурта. Для перекуса подойдет микс орехов с сухофруктами, а также палочки из моркови и сладкого перца.

День 4

На завтрак можно сделать тост с авокадо и вареным яйцом, а добавить к нему небольшую порцию фруктов, например мандарин или яблоко. Перекус – домашний овсяный батончик с бананом и ягодный микс.

День 5

Удачный вариант – запеченные мини-сырники, которые можно приготовить заранее и даже заморозить, и йогурт. Для перекуса подойдет лаваш с куриным филе и салатом, а также порция свежих фруктов.

Такие простые идеи помогут разнообразить меню, быстро приготовить вкусные блюда и избежать однообразия в ежедневном питании ребенка. Главное – комбинировать продукты, чтобы перекусы были не только удобными, но и привлекательными для детей.

