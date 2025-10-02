Что дать ребенку на перекус: простые рецепты на каждый день
Родители часто задумываются, что приготовить ребенку на перекус, чтобы это было быстро, вкусно и одновременно разнообразно. Вместо сладостей и готовых снеков всегда можно сделать простые и полезные варианты из продуктов, которые есть дома. Такие идеи помогут сэкономить время, разнообразить ежедневное меню и порадовать ребенка новыми вкусами.
Идеями полезных и простых перекусов для детей поделилась известная украинская фитнес-тренерка Марина Боржемская (insta borzhemsky) на своей странице в Instagram.
День 1
На завтрак отлично подойдет тост из цельнозернового хлеба с сыром и свежим помидором, а также йогурт без добавления сахара. Для перекуса можно подготовить нарезанные яблоки с орехами или морковные палочки с хумусом.
День 2
Быстрый завтрак – мини-омлет из яйца и шпината с хлебом из цельного зерна. Как перекус – виноград в сочетании с сырными кубиками и нарезанным огурцом.
День 3
Вкусный вариант для утра – мини-оладьи из овсянки и банана без сахара, дополненные небольшой порцией йогурта. Для перекуса подойдет микс орехов с сухофруктами, а также палочки из моркови и сладкого перца.
День 4
На завтрак можно сделать тост с авокадо и вареным яйцом, а добавить к нему небольшую порцию фруктов, например мандарин или яблоко. Перекус – домашний овсяный батончик с бананом и ягодный микс.
День 5
Удачный вариант – запеченные мини-сырники, которые можно приготовить заранее и даже заморозить, и йогурт. Для перекуса подойдет лаваш с куриным филе и салатом, а также порция свежих фруктов.
Такие простые идеи помогут разнообразить меню, быстро приготовить вкусные блюда и избежать однообразия в ежедневном питании ребенка. Главное – комбинировать продукты, чтобы перекусы были не только удобными, но и привлекательными для детей.
