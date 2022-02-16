Что делать с гранатами и куда бежать: как в Киеве школьников готовят к возможному вторжению РФ

В Киеве школьников активно готовят к возможному полномасштабному вторжению России в Украину. Детям рассказывают, куда бежать и что делать в случае чрезвычайной ситуации.

Родителям раздали инструкции, чему они должны научить детей. В самих школах расчищают и обустраивают подвальные и подсобные помещения, – об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Пока киевские школы разделились: некоторые не проводят никаких тренировок, чтобы не сеять панику. Другая часть – расчистили и обустраивают подвальные и подсобные помещения, отрабатывают эвакуацию на практике и учат, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

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В одной из столичных школ урок начал с инструктажа от полицейских на тему обращения с гранатами и минами. Затем, что самое безопасное место – первый этаж у опорных колонн подальше от окон.

Родителям разослали инструкции о том, как действовать их детям в чрезвычайной ситуации. Самые важные рекомендации:

не паниковать;

оставаться рядом с учителями;

выходить из класса после тревожного сигнала и заходить в укрытие по одному;

иметь с собой написанные на бумаге контакты родных для связи.

По разным классам в школах расписали разные подвальные помещения и учеников тренируют, как туда попасть без толчеи.

"Это обучение не о панике, а обучение – как выжить в чрезвычайных ситуациях всего-навсего. У нас сегодня может быть заминирование, завтра – случится и пожар в школе", – отметил Игорь Войцеховский, заместитель руководителя управления взрывотехнической службы полиции Киева.

Школьная психология Инна Андреева рассказала, что в последние дни чаще всего вопрос от детей – о войне. Она уверена, что подобные тренировки помогут снять напряжение.

"Наше дело как раз и состоит в том, чтобы не дать ответ – будет или не будет, а – что делать, если", – отметила психологиня.

Некоторые школы уже обустроили подвалы для длительного пребывания там детей. Расчистили даже те подземные хранилища, где годами был только хлам. Дети должны пробыть в таком подвале почти три часа. Планируются запасы воды и отдельные кабинеты для биотуалетов.

Однако есть школы, где подвального помещения нет, как, например, школа в центре Киева, над рекой Лыбидь. Из таких заведений детей будут эвакуировать в ближайшие подземные переходы и бомбоубежища.

"Самое главное, о чем говорят специалисты – это обезопасить самых маленьких деток, и для них в каждой школе есть укрытие. Если рядом с помещением школы нет бомбоубежищ, значит, деток эвакуируют в другие бомбоубежища, которые есть неподалеку", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Свои инструкции на случай чрезвычайных событий должны быть во всех школах Украины. Пока взрослые уходят в пути эвакуаций, дети в подземных укрытиях уже адаптировались.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Министр образования и науки Сергей Шкарлет опроверг слухи о приостановлении обучения из-за угрозы вторжения РФ. Он отметил, что учебные заведения продолжают свою работу в обычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет. А единственное, что влияет сейчас на формат обучения – это эпидситуация.